Fotógrafo real quebra o silêncio e critica Harry e Meghan Markle: afirma que o casamento deles foi um “desastre”

O renomado fotógrafo profissional Arthur Edwards, que vem capturando a família real sob sua lente desde 1977, passou por um momento terrível no casamento do príncipe Harry e Meghan Markle em 2018, na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor.

Príncipe Harry / Meghan Markle O casal tem se envolvido em polêmicas (Ben Stansall/WPA Pool / Getty Images / AP)

Fotógrafo real revela detalhes inéditos do casamento dos duques de Sussex

Seis anos depois de o casal ter dito “sim”, Arthur Edwards comentou sobre como foi trabalhar nesse evento tão importante em uma nova entrevista para o veículo britânico The Sun, e revelou como Harry supostamente tornou seu trabalho ainda mais difícil naquele dia.

“O dia foi um dia miserável. Posso te dizer agora: foi o pior compromisso real que já tive. Um casamento real que já fiz. Porque Harry estava determinado a manter os jornais longe disso o máximo possível”, disse Edwards, de 83 anos, ao referido veículo, conforme relatado no site New York Post.

Arthur Edwards sobre o casamento de Harry e Meghan: "o pior evento em que já estive"

"Tudo foi feito com lentes longas. Eu tinha uma lente de 800 milímetros para fotografar os convidados que chegavam. Os fotógrafos contratados para o trabalho estavam a 5 pés de distância. Era simplesmente inútil", acrescentou.

Além disso, Edwards se sentiu muito frustrado quando teve a oportunidade de ver os recém-casados em sua carruagem saudando os seguidores do lado de fora, mas não conseguiu encontrar o melhor ângulo.

"Foi um desastre"

"E então o disparo da carruagem quando passaram por mim no carro eles olharam para o outro lado", lembrou. "Então, para mim, foi um desastre".

"Isso foi intencional? Você se sentiu não bem-vindo?" perguntou o jornalista do The Sun.

“Assim me senti”, respondeu Edwards. “Não fui só eu. Foi toda a imprensa britânica que, de muitas maneiras, foi maltratada”.