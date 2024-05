Equipe de futebol da Espanha levou o susto de suas vidas devido a uma falha mecânica no avião em que viajavam

O Cádiz, equipe recentemente rebaixada no futebol espanhol, levou um grande susto quando uma falha mecânica no avião em que viajavam os obrigou a fazer um pouso de emergência.

O quadro ibérico estava a caminho de El Salvador para participar de uma homenagem a Jorge ‘El Mágico’ González, considerado o melhor jogador da história do país da América Central.

Inclusive, os jogadores da equipe espanhola publicaram em suas redes sociais vídeos do momento angustiante.

Susto do Cádiz devido a uma falha mecânica no avião

Os fatos ocorreram numa aeronave que partiu do aeroporto de Jerez com destino a El Salvador, mas teve de fazer uma aterragem de emergência em Sevilha.

Um dos jogadores de futebol que registrou o momento foi Conan Ledesma, que gravou o momento e comentou sobre o vídeo ‘respirando’.

Devido ao inconveniente apresentado com o Cádiz CF, o Instituto Nacional de Desportos de El Salvador anunciou que adiará a atividade programada.

“Diante dos contratempos surgidos esta tarde com o avião que transportava o Cádiz CF do aeroporto de Jerez (Espanha) para El Salvador e que, devido a problemas mecânicos, teve que aterrar de emergência em Sevilha, o Instituto Nacional dos Esportes de El Salvador (INDES) informa à população em geral que: decidimos, em conjunto, adiar todas as atividades programadas no evento chamado ‘Uma Noite Mágica’, que seriam uma homenagem ao maior jogador salvadorenho da história: Jorge ‘El Mágico’ González”.

“Instamos a população a manter os bilhetes adquiridos anteriormente, pois em breve anunciaremos as ações a serem retomadas para homenagear nosso querido Jorge ‘El Mágico’ González da maneira que ele merece.”