É assim que Nicola Coughlan se transforma em Penelope Featherington: seu cabelo é o mais marcante

A terceira temporada de Bridgerton está cheia de reviravoltas, e uma das mudanças mais emocionantes é o novo visual de Penelope Featherington, interpretada por Nicola Coughlan. Toda a sua transformação pode parecer uma escolha simples da produção, mas na realidade tem um significado muito mais profundo.

Nas últimas duas temporadas, Penélope tem sido uma personagem secundária, mas desempenha um papel muito importante como Lady Whistledown. Em meio à sua vida dupla, a alta sociedade nunca a apreciou como deveria, pois é considerada “uma solteirona”, e quando decide que é hora de encontrar um marido, ela faz tudo o que está ao seu alcance para fazê-los mudar de opinião.

A primeira parte da terceira temporada já está disponível Netflix

Em dias anteriores, já foi discutido como o seu guarda-roupa tem mudado ao longo das temporadas, sendo que na 1 e 2 era frequentemente vista com cores brilhantes e cítricas, seja com um vestido amarelo intenso com detalhes em rosa intenso e o cabelo preso em vários cachos minúsculos sobre a cabeça. No entanto, na temporada 3, Penelope muda para conjuntos de azuis, verdes e roxos mais suaves e encantadores.

O segredo do cabelo de Penelope Featherington

Nas redes sociais, está circulando agora um vídeo em time-lapse que mostra como a atriz se transforma em seu personagem, sendo seu cabelo algo que impactou a todos.

Além de surpreender que não é cabelo real de Nicola, mas sim uma peruca MUITO natural, cada cacho tem um motivo na história. “Não é o cabeloooo não, não pensava que era o cabelo dela”. “Como assim não é o cabelo real dela?? Parece tão real!!!”. “Ok, agora entendo como é que sempre o seu cabelo parece tão perfeito”. “Nunca teria imaginado a preparação que o seu cabelo requer”, lê-se.

Desde cachos apertados até ondas soltas em cascata, a equipe de produção da série da Netflix revela todos os segredos de beleza dos bastidores que são usados para avançar na trama.

Erika Ökvist, que liderou o design de cabelo e maquiagem da temporada 3, detalhou a evolução dos cachos soltos de Penélope à medida que o tempo passa. "Você está vendo Penélope mudar desde as duas primeiras temporadas, onde tudo era muito infantil e usando cores muito fortes que não necessariamente combinavam com seu tom de pele, mas definitivamente funcionavam com o personagem, até agora," disse à Netflix.

“Para dar-lhe um aspecto mais glamoroso, o tornamos mais estilizado e, em vez de modulá-los para enfatizar a aparência infantil de um rosto, usamos todas as linhas para alongar o rosto: elevar as maçãs do rosto em direção a Deus e ter aqueles lindos olhos de gato com os quais pode flertar.”

Erika também revelou que o cabelo de Penélope foi inspirado em fontes improváveis, incluindo Jessica Rabbit e Rita Hayworth. “Temos essa linda cascata de cabelo inspirada em Jessica Rabbit, Rita Hayworth, que cai para o lado, o que novamente o torna realmente bom para flertar com alguém”, apontou.