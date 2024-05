Ator Johnny Wactor, da série ‘General Hospital’, é assassinado ao defender um colega em um assalto

Johnny Wactor, de 37 anos, morreu na madrugada de sábado, 25 de maio, depois de enfrentar três suspeitos que roubaram seu carro. A notícia dramática foi confirmada pela família do ator, que afirmou que Wactor reagiu para defender uma colega de trabalho.

O ator Johnny Wactor, mais conhecido pela popular série General Hospital, faleceu depois de ser baleado durante um assalto a seu carro em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos.

De acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles, o crime ocorreu às 3 da manhã de sábado, 25, quando o artista de 37 anos se aproximou de três sujeitos que estavam perto de seu veículo, no centro de Los Angeles.

A versão da família e da colega de trabalho

A mãe de Scarlett Wactor disse à emissora ABC 7 que seu filho havia saído do trabalho para um bar com um colega quando viu uma pessoa perto de seu veículo e pensou que estavam prestes a roubá-lo. Então, o suspeito, que estava com o rosto coberto, atirou nele, de acordo com o relato de sua mãe, que também acrescentou que o ator não tentou deter os ladrões, mas alertou sobre sua presença e por isso um dos indivíduos que fugiu no carro teria atirado nele.

No entanto, o irmão de Wactor, Grant, contou ao Daily Mail que seu irmão estava acompanhando uma colega de trabalho até seu veículo quando percebeu que o dele estava cercado pelos três suspeitos, e foi então que ele pensou que estavam prestes a roubá-lo. Ao chamar a atenção dos criminosos, Wactor percebeu o que realmente estava acontecendo e se apressou para proteger sua colega, acabando por receber o impacto de bala.

A polícia informou que os três homens fugiram do local em um veículo e Wactor foi levado às pressas para um hospital, onde faleceu mais tarde. Até a noite deste domingo, não ocorreram prisões relacionadas ao caso e a investigação está em estágios muito iniciais.

Quem era Johnny Wactor, o ator baleado em Los Angeles?

O representante da Wactor, David Shaul, disse que o ator foi um "verdadeiro exemplo moral para todos os que o conheceram".

"Nos altos e baixos de uma profissão complicada, ele sempre manteve a cabeça erguida e continuou tentando ser a sua melhor versão", declarou Shaul em um comunicado divulgado no domingo. "Passar tempo com Johnny foi um privilégio que desejaríamos a qualquer um. Ele literalmente teria tirado a camisa para te dar. Depois de mais de uma década juntos, ele deixará para sempre um vazio em nossos corações".

Johnny Wactor, nascido na Carolina do Sul, também trabalhou na popular série "NCIS" e no videogame "Call of Duty: Vanguard". Ele se formou em Ciências Políticas, mas paralelamente seguiu seu sonho de ser ator.

Além de trabalhar no mundo do cinema, Wactor era um grande defensor de causas beneficentes, especialmente aquelas voltadas para melhorar a vida de veteranos de guerra e promover avanços em tratamentos de saúde mental.