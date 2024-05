‘Atlas’, o novo filme de Jennifer Lopez, está recebendo as piores críticas de sua carreira

(Courtesy of Netflix/AP)

Nesta imagem disponibilizada pela Netflix, Jennifer Lopez está em uma cena de 'Atlas'. (Netflix via AP)

O novo thriller de ficção científica de Jennifer Lopez, ‘Atlas’, tem sido duramente criticado pela imprensa especializada, recebendo a mais baixa classificação no Rotten Tomatoes de toda a sua carreira. O filme, que foi lançado recentemente na Netflix, foi descrito como um fracasso tanto na sua execução quanto na narrativa, apesar da sua premissa promissora.

ANÚNCIO

Em ‘Atlas’, Jennifer Lopez interpreta Atlas Shepherd, uma analista de dados brilhante, mas misantropa, com profunda desconfiança em relação à inteligência artificial. Ela se junta a uma missão para capturar um robô renegado, no entanto, sua única esperança de salvar o futuro da humanidade está em confiar na mesma tecnologia que teme.

‘Atlas’ é destruído pela crítica e tem a pior recepção da carreira de Jennifer Lopez

Dirigido por Brad Peyton, conhecido por ‘Rampage’ e ‘Terremoto: A Falha de San Andreas’, ‘Atlas’ prometia ser um emocionante thriller de ficção científica. No entanto, a recepção tem sido majoritariamente negativa. Com uma desastrosa classificação de 11% no Rotten Tomatoes baseada em 19 resenhas, o filme está enfrentando duras críticas por sua falta de originalidade e execução pobre.

Em sua crítica para a Variety, Todd Gilchrist apontou: “Uma escassez de ideias originais mina o apelo de ‘Atlas’, deixando Lopez se virar sozinha da mesma forma que seu personagem é forçado a fazer na história padrão do filme”. Gilchrist também criticou elementos derivados de outros filmes icônicos de ficção científica.

William Bibbiani do The Wrap não foi mais gentil em sua avaliação, classificando o filme como um amontoado de "diálogo genérico, trama embaraçosa, ação medíocre e atuações estranhamente ineficazes". Bibbiani destacou que, poderia ter tido uma boa ideia, mas os cineastas nunca conseguiram desenvolvê-la adequadamente.

Parece que tudo está indo mal com ‘Atlas’

Embora a crítica tenha sido severa, a audiência da Netflix mostrou uma resposta um pouco mais neutra. Com menos de 50 usuários verificados até o momento, a pontuação da audiência é de 59% no Rotten Tomatoes, o que sugere que alguns espectadores encontraram algum valor no filme.

Numa das poucas críticas positivas, Matt Donato da IGN escreveu: “Atlas merece mais do que um encolher de ombros, mesmo que não resolva debates relevantes e alarmantes sobre o lugar da inteligência artificial na sociedade contemporânea”. No entanto, Donato também admitiu que o filme não consegue ser a próxima épica inovadora de ficção científica.