Assim foi o primeiro encontro dos reis Felipe e Letizia: agora completam 20 anos de casados

Este ano marcam-se duas décadas do icônico casamento dos atuais reis da Espanha, Felipe de Borbón e Letizia Ortiz. O casamento deles, celebrado em 22 de maio de 2004 na catedral da Almudena, marcou o início de uma nova etapa na monarquia espanhola, simbolizando um ponto de virada na história recente do país. Em comemoração ao vigésimo aniversário, a Telecinco lançou o especial ‘Felipe e Letizia, 20 anos’, um documentário detalhado que percorre essas duas décadas de vida em comum, com análises de especialistas na Casa Real espanhola.

O documentário não apenas aborda os aspectos públicos do reinado de Felipe e Letizia, mas também oferece um olhar íntimo sobre suas vidas privadas, incluindo seus hobbies e vida familiar com suas filhas, a Princesa Leonor e a Infanta Sofía. Um dos momentos mais interessantes e reveladores do especial é a narrativa de como começou sua história de amor, um encontro que poderia ter saído de um roteiro de cinema.

Os reis Felipe e Letizia de Espanha celebraram 20 anos de casamento

Em 17 de outubro de 2002, o jornalista Pedro Erquicia organizou um jantar em sua casa, ao qual compareceram vinte pessoas, incluindo os futuros reis da Espanha. De acordo com os testemunhos dos presentes, Felipe e Letizia sentiram uma conexão imediata.

"Os mais jovens do grupo começaram a conversar imediatamente. Ficou evidente que se conectaram, aqueles que estiveram nesse jantar garantem que houve faíscas. A conversa de Letizia era muito interessante, ela falava, discutia, dava sua opinião. Para ele, ela parecia fascinante", relata um dos convidados.

O Príncipe Felipe já havia notado Letizia antes de se conhecerem pessoalmente. Segundo o documentário, Felipe havia reparado na nova apresentadora da Televisión Española, conhecida por sua eloquência e seu olhar especial. Foi um verdadeiro amor à primeira vista.

Um casal muito estável (Agencias)

O primeiro encontro, marcado por uma conversa intensa e uma conexão palpável, estabeleceu as bases para um relacionamento que culminaria em seu casamento e, posteriormente, em seu reinado conjunto. Com o casamento, Felipe e Letizia não só consolidaram seu amor, mas também iniciaram um capítulo importante na história da Espanha.