Após ‘prestação de contas’ com gastos em ajuda no RS, Davi Brito apaga publicação

Após publicar uma nota na noite da última segunda-feira (27) que mostrava uma ‘prestação de contas’ com o dinheiro arrecadado para o Rio Grande do Sul, Davi Brito resolveu apagar a postagem do Instagram, devido as críticas.

Campeão do BBB 24, o baiano estava arrecadando doações via pix para o ajudar os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Contudo, acabou sendo acusado de utilizar o dinheiro para benefício próprio.

Na publicação, apagada tempo depois, era possível ver uma ‘nota oficial de prestações de contas’, seguida de prints e fotos de recebidos que, segundo ele, eram a comprovação de como o dinheiro arrecadado estava sendo utilizado.

“É muito triste saber que mesmo eu, Davi Brito Santos de Oliveira, querendo ajudar as pessoas que estão passando por um momento tão difícil, existam sempre pessoas criticando, mesmo eu indo ajudar de coração”, escreveu ele na publicação

Davi seguiu dizendo: “Mas, de qualquer forma, agradeço a cada um que ajudou e nesse momento estou prestando conta de todos os comprovantes e notas fiscais”.

Polêmica com doações

O ex-BBB também negou que tenha utilizado a verba arrecadada para benefício próprio. Tudo começou após ele afirmar, em entrevista, que não tinha dinheiro para viajar ao estado que sofre com a tragédia.

“Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios”, disse ele em entrevista ao ‘O Globo’.

Contudo, ele voltou atrás e disse que a passagem ao RS foi doada. “Uma empresa viu minha atitude, aplaudiram e me ajudaram com passagem de ida e volta (sic). Foi doação”.

Após toda a confusão e polêmica, não é mais possível encontrar a publicação de prestação de contas na página de Davi.