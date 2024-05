Anitta viveu um susto gravando ‘La Toxica’ com Alejandro Fernández

A colaboração entre Anitta e Alejandro Fernández na música ‘La Tóxica’ causou um grande alvoroço entre seus seguidores. O Potro, como também é conhecido o mexicano, surpreendeu seus fãs ao anunciar que lançaria uma nova canção de música regional junto à estrela brasileira mais importante do momento. O lançamento oficial aconteceu em 23 de maio.

A reação de Anitta

No entanto, nem todas as reações foram iguais. Enquanto alguns aplaudiram essa colaboração inesperada, outros se preocuparam com Anitta durante a gravação do videoclipe. Acontece que a cantora levou um pequeno susto enquanto filmava uma parte do vídeo.

O cavalo preto com o qual ele interagia reagiu de forma "estranha" quando Alejandro Fernández se aproximou para acariciá-lo. A artista soltou o potro imediatamente e se afastou alguns metros por precaução. Embora tudo indique que essa reação seja natural para o animal, especialmente quando é acariciado por Fernández, pois ele sabe domá-lo bem.

Opinião dos fãs

Os fãs de ambos artistas manifestaram-se rapidamente nas redes sociais. A maioria dos comentários foi positiva, com muitos elogiando a combinação inesperada de estilos musicais.

Apesar de ser sua estreia no gênero, Anitta recebeu muitos elogios por sua interpretação na música. Em resumo, a colaboração entre esses dois talentos deixou uma marca na indústria musical e emocionou seus seguidores.

"Esta mistura de Brasil e México é maravilhosa".

"Alex com essa maravilhosa voz, parabéns compatriota! E fico muito feliz que tenha feito um dueto com Anitta, uma mulher tão bela e versátil".

"Uau!!!! Anitta!!!! Sou mexicano e adoro a Anitta. Vamos apoiar colaborações como essa. Uau, que surpresa agradável. Precisamos de mais surpresas tão bonitas como essa no mundo", assim responderam os fãs de ambos os famosos que deram tudo com essa interpretação.