A zombaria do filho de Ben Affleck aos paparazzi depois de serem assediados na rua

Ben Affleck é um dos atores de Hollywood mais perseguidos pelos paparazzi, especialmente nos últimos anos após seu polêmico casamento com Jennifer Lopez, o qual tem sido alvo de duras críticas e até piadas por seu comportamento.

O protagonista do Batman até protagonizou memes em cada uma de suas aparições em eventos e tapetes vermelhos, onde aparece com expressões mal-humoradas e infelizes. Em meio aos rumores de um possível divórcio com a diva do Bronx, o famoso tem sido perseguido por vários meios de comunicação em busca de detalhes sobre o que está acontecendo em sua relação.

É por isso que recentemente foi captado durante um passeio com seu filho mais novo Samuel, que fez muita gente rir ao zombar do cinegrafista que os perseguia durante a sua saída.

Assim o filho de Ben Affleck zombou dos paparazzis

Ben Affleck é pai de Violet, Seraphina e Samuel, frutos de seu casamento com Jennifer Garner, e parece ter um bom relacionamento com os filhos de Jennifer Lopez, Emme e Max.

São várias as ocasiões em que os famosos são captados junto com seus filhos, então eles já estariam acostumados a lidar com o assédio da imprensa desde pequenos, por terem pais famosos.

É por isso que as crianças podem estar acostumadas a ser fotografadas em cada uma de suas saídas e o filho mais novo de Ben prefere levar com humor a perseguição, por isso, durante um de seus passeios por Los Angeles, pai e filho foram capturados e o pequeno de 10 anos não hesitou em brincar com a pessoa que os capturava.

E é que Samuel apareceu com uma câmera na mochila enquanto se escondia entre os arbustos para fotografar os fotógrafos como parte de sua imitação, o que fez seu pai dar gargalhadas.

Naquele momento, Affleck estava com um visual descontraído com uma camiseta azul, jeans, tênis e uma mala na mão, enquanto seu filho usava roupas esportivas ao vestir uma camiseta e shorts.

Os comentários não demoraram a aparecer nas redes sociais, pois mais de um aplaudiu o senso de humor do pequeno, que longe de se incomodar, preferiu encarar com bom humor o assédio da imprensa. Também destacaram como sorria o seu pai, que costuma fazê-lo em raras ocasiões.

“Ele se sente feliz, mas com suas próprias brincadeiras“, “Se os paparazzi tiram fotos dele, o menino também tira fotos deles”, “Sempre parece feliz sem a Jlo”, “Ele puxou o senso de humor de sua mãe”, foram alguns comentários.