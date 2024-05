A estrela de ‘Tubarão’ aparece vestida de mulher e faz declarações transfóbicas e homofóbicas

O reconhecido ator Richard Dreyfuss, famoso por seu papel no icônico filme “Tubarão”, está no centro da controvérsia após um incidente ocorrido durante uma exibição do filme em Massachusetts. O evento, que ocorreu no teatro The Cabot em Beverly, Massachusetts, no último sábado, tomou um rumo inesperado que deixou todos boquiabertos.

Tudo começou quando Dreyfuss subiu ao palco vestido com roupas de mulher e fez uma série de comentários que muitos participantes descreveram como transfóbicos, sexistas e homofóbicos. O evento começou de forma incomum, com Dreyfuss entrando no palco usando um vestido floral e balançando os quadris de forma zombeteira.

Durante o seu caminho para o assento, o ator usou a sua bengala como um taco de beisebol, provocando reações mistas entre o público. A situação piorou quando Dreyfuss iniciou uma sessão de perguntas e respostas com comentários extremamente polêmicos que foram classificados como expressões de ódio.

Ao falar sobre a diretora do filme "Nuts", Barbra Streisand, ele a chamou de "gênio", mas afirmou que as mulheres "são tão passivas, por isso o filme era horrível". Os presentes relataram que Dreyfuss continuou com comentários depreciativos sobre o movimento MeToo e depois abordou questões relacionadas à comunidade transgênero.

O ator vencedor do Oscar em 1978 continuou dizendo que não se deveria ouvir uma criança de 10 anos que diz querer mudar de gênero. Esses comentários geraram indignação entre o público, que começou a vaiar e a sair do teatro antes mesmo do filme começar.

O teatro pede desculpas pela atitude de Dreyfuss

A reação nas redes sociais não demorou a chegar. Um espectador escreveu na página do Facebook do teatro The Cabot: “Isso foi repugnante. Como é possível que o The Cabot não tenha investigado melhor a sua atuação? Aparentemente, ele tem uma reputação por cuspir esse tipo de bobagens racistas, homofóbicas e misóginas”.

Em resposta à controvérsia, The Cabot emitiu um comunicado de desculpas aos participantes, afirmando: “Estamos cientes e compartilhamos sérias preocupações após o recente evento com Richard Dreyfuss antes da exibição do filme ‘Tubarão’ no The Cabot. As opiniões expressas pelo Sr. Dreyfuss não refletem os valores de inclusão e respeito que mantemos como organização”.