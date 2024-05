Jake Paul e Mike Tyson insultam-se antes de sua luta no Texas

ARLINGTON, Texas, EUA (AP) - Jake Paul e Mike Tyson trocaram insultos ao promover a luta que terão a poucas centenas de metros do local onde se enfrentarão no verão: o estádio com 80 mil lugares que é a casa dos Cowboys de Dallas.

Além disso, o ato de quinta-feira não teve muita substância.

Paul ignorou a sugestão de que nunca enfrentou um oponente legítimo. Com 27 anos, ele decidiu se dedicar ao boxe depois de se destacar nas redes sociais.

Tyson simplesmente se recusou a responder a uma única pergunta sobre sua idade. O ex-monarca dos pesos pesados completará 58 anos em 20 de julho, a data da luta no AT&T Stadium.

"Não vejo muitas pessoas criticando isso. Estou focado nisso", disse Tyson, apontando para a multidão barulhenta em um centro de entretenimento localizado perto do local da luta.

Quando um repórter sugeriu que havia críticos, Tyson perguntou: "Quem? Me diga um. Você? Quem?".

O Departamento de Licenças e Regulação do Texas está sancionando a luta como profissional. No entanto, serão disputados oito rounds de dois minutos em vez de 10 ou 12 de três, como é habitual. As luvas serão mais pesadas (14 onças em vez de 10), o que reduziria o poder dos socos.

Tyson tinha se aposentado em 2005, mas sua luta mais recente, uma exibição, aconteceu em novembro de 2020, contra Roy Jones na Califórnia. As autoridades não consideraram essa luta como uma luta profissional.

O ex-jogador ficou chateado com as perguntas, especialmente com uma sobre o que significava para ele a oportunidade de encher o estádio AT&T.

"Estou fazendo isso há anos, então não é algo novo para mim", disse Tyson, que venceu 50 lutas com 44 nocautes antes de se aposentar. "Isso é novo para esse garoto que está aqui".

Vaiado ruidosamente, Paul respondeu com gestos e palavras insultantes. Depois, fingiu ser o maestro de uma orquestra, enquanto a plateia cantava um slogan contra ele, que incluía uma palavra obscena.

"Espero que todos vocês mantenham essa mesma energia quando eu nocautear esse velho", disse.

Paul tem nove vitórias em 10 lutas. Três delas foram desde que sofreu sua única derrota para Tommy Fury, meio-irmão do campeão dos pesos pesados Tyson Fury.

Uma de suas recentes vitórias foi em Dallas, contra Nate Diaz, ex-lutador do UFC.

"No momento certo, lutarei por um campeonato mundial", disse Paul diante da afirmação de que nunca enfrentou um pugilista de qualidade.

A Netflix transmitirá a luta ao vivo, um fato inédito na plataforma de streaming.

Katie Taylor e a porto-riquenha Amanda Serrano vão se enfrentar na outra luta principal do card, em uma revanche da luta acirrada que tiveram há dois anos no Madison Square Garden.