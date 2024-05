5 filmes de Meryl Streep para assistir com as amigas

Meryl Streep é uma das atrizes mais versáteis e talentosas de Hollywood, e sua filmografia está repleta de filmes perfeitos para uma noite de cinema entre amigas. Compartilhamos cinco títulos imperdíveis que farão da sua reunião uma experiência inesquecível.

ANÚNCIO

1. O Diabo Veste Prada (2006)

Nesta comédia dramática, Streep interpreta Miranda Priestly, a implacável editora de uma revista de moda. Sua atuação, cheia de sofisticação e dureza, é ao mesmo tempo intimidante e fascinante. A história segue Andrea Sachs (Anne Hathaway), uma jovem jornalista que navega pelo implacável mundo da moda sob a direção de Miranda. É um filme divertido e glamoroso, ideal para se divertir com as amigas.

2. Mamma Mia! (2008)

Para um ambiente mais alegre e musical, "Mamma Mia!" é a escolha perfeita. Baseada nas músicas do famoso grupo ABBA, este filme nos mostra Meryl Streep como Donna, uma mãe solteira que se prepara para o casamento de sua filha em uma pitoresca ilha grega. Cheia de músicas cativantes, paisagens deslumbrantes e uma trama encantadora, este filme é perfeito para cantar e dançar com suas amigas.

3. A Dúvida (2008)

Se preferir algo mais intenso e dramático, "Dúvida" é uma excelente opção. Neste filme, Streep interpreta a Irmã Aloysius Beauvier, uma freira rigorosa que suspeita do comportamento inadequado de um padre (Philip Seymour Hoffman) para com um aluno. A atuação de Streep é magistral e a trama levanta questões morais e éticas profundas, perfeitas para uma discussão reflexiva após o filme.

4. Julie & Julia (2009)

Este filme entrelaça as histórias da famosa chef Julia Child (Streep) e da escritora Julie Powell (Amy Adams), que decide cozinhar todas as receitas do livro de Child em um ano. A interpretação de Streep como Julia Child é encantadora e cheia de vida, tornando este filme uma opção deliciosa e motivadora para uma noite entre amigas amantes da culinária e boa comida.

5. Grandes Esperanças (2015)

Para um toque de fantasia e humor negro, "Grandes Esperanças" (Ricki and the Flash) apresenta Meryl Streep como Ricki Rendazzo, uma estrela do rock que tenta reconectar com sua família após anos de ausência. Com uma trilha sonora vibrante e uma história emocionante sobre redenção e perdão, este filme é perfeito para desfrutar de uma atuação menos convencional de Streep.

Estes cinco filmes destacam diferentes facetas do incrível talento de Meryl Streep, garantindo uma noite de cinema entre amigas cheia de risos, emoções e conversas interessantes.