Netflix: o controverso filme baseado em uma história real emocionante com Amy Adams e Glenn Close

Foi lançado em 2020, mas não fez sucesso entre os espectadores nem chegou ao Oscar, como a equipe que o fez esperava; no entanto, o filme que está no catálogo da Netflix, ‘Era uma vez um sonho’, vale a pena ser incluído nessas produções que você precisa ver para formar sua própria opinião.

Segundo a revista Vogue, ‘Era uma vez um sonho’ é um dos filmes com os quais a Netflix buscava fazer carreira para o Oscar. Um desses longas-metragens nos quais investe em uma grande campanha publicitária e para os quais garante uma passagem pelas salas de cinema convencionais, para cumprir as regras dos candidatos a esses prêmios até 2020.

No entanto, as críticas a esta adaptação do livro de mesmo título assinado por J. D. Vance e editado pela Planeta de Libros na Espanha fizeram com que essa aspiração não fosse cumprida.

Porquê? Porque o filme de Ron Howard retratou uma família dos Apalaches em Ohio e não agradou muito aos especialistas, mas o trabalho de suas protagonistas, Amy Adams e Glenn Close, sim.

O filme mostra a realidade de uma das áreas mais deprimidas dos Estados Unidos e é baseado em um romance que não agradou a todos em seu lançamento.

Os abusos sexuais, o vício em diferentes substâncias ou relacionamentos baseados em violência são alguns dos pilares sobre os quais a identidade dos protagonistas deste filme é construída, algo que não agradou a muitos após a publicação do romance e que também não convenceu.

Qual é o enredo deste drama que não conquistou os americanos

A produção conta a história de um protagonista que tem que desistir do trabalho dos seus sonhos por causa de uma crise familiar que o faz retornar para Ohio, onde ele encontrará sua mãe e sua avó.

A única pessoa da família que consegue concluir um curso em Yale será aquele que narre a história familiar e sua incapacidade de deixar completamente para trás a marca de ter crescido nas encostas dos Apalaches.

Amy Adams e Glenn Close aparecem irreconhecíveis. As duas atrizes ganharam peso para o papel, pararam de usar condicionador no cabelo e se vestiram com camisetas desgastadas, óculos antiquados e calças jeans rasgadas para dar vida a Bev e Mamaw.

Se quiser confirmar o que aconteceu com este filme e ver as excelentes atuações de ambas as atrizes, é hora de procurá-lo no catálogo da Netflix neste fim de semana e dar-lhe a oportunidade de formar sua própria opinião.