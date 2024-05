Gracyanne Barbosa faz apelo ao admirador secreto após receber novos presentes

A musa fitness Gracyanne Barbosa continua recebendo diversos presentes de seu admirador secreto. As entregas começaram logo após a divulgação sobre o fim de seu casamento com o cantor Belo e desde então vem acontecendo constantemente. No entanto, segundo o Extra, a influenciadora decidiu pedir para que o admirador pare de enviar os mimos.

Conforme a publicação, Gracyanne usou novamente suas redes sociais para agradecer pelos presentes enviados, mas pediu ao admirador que pare de presenteá-la pois ela não pretende se envolver amorosamente tão cedo.

Desabafando, Gracy conta que está passando por um momento de cura e que precisa deste período sozinha para poder, futuramente, se abrir novamente para o amor: “Não tô num momento para conhecer ninguém. Agradeço as flores, joias, presentes, mas preciso desse tempo de cura. Não vou abrir meu coração para ninguém nesse momento”.

Medo de parecer ingrata

Gracyanne continuou sua mensagem dizendo que tem receio de parecer ingrata, mas que precisa focar em seu processo de cura pessoal. Por conta disso, ela pediu ao admirador que procure outra pessoa, mas se diz aberta a receber outros tipos de presentes como “livros, mensagens de carinho, louvor e histórias”.

“Não quis ser mal-agradecida, apenas meu coração está fechado, em processo de cura no momento. Fechado para relacionamento, mas para o treino está mais que on. Bora que a bunda não fica dura sentada no sofá”, finalizou a influenciadora fazendo referência a intensa rotina de treinos.

A influenciadora ainda reforça que vem passando por um processo de autoconhecimento desde o término de seu casamento com o cantor Belo. Segundo ela, desde o divórcio foi necessário muito apoio para conseguir se reerguer e ter uma recuperação positiva do ponto de vista emocional. Para isso, ela conta que precisou de ajuda.

“Me aproximei mais de Deus, busquei ajuda, estou sempre rodeada de amor, focando no meu trabalho e projetos, passei a ouvir mais músicas/reflexões. Estou tentando manter o equilíbrio psicológico e assim, seguir com os meus propósitos”, revela.