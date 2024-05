Harry e Meghan celebram 6 anos de casamento: estes são todos os altos e baixos na vida dos duques de Sussex

Em 19 de maio de 2018 marcou a data nos livros de história do Reino Unido e do mundo: o príncipe Harry, filho do então príncipe de Gales, Charles III, se casou com Meghan Markle, uma jovem atriz norte-americana que havia conquistado o coração de um dos solteiros mais cobiçados do planeta. Seis anos depois, os duques de Sussex continuam mostrando como o seu amor prevaleceu diante da adversidade.

ANÚNCIO

A história de amor entre Harry e Meghan começou durante o verão de 2016 em um clube privado no Soho londrino, onde amigos em comum se encarregaram de apresentar o futuro casal. Esse primeiro encontro às cegas foi um sucesso, o príncipe adorou a ideia de que ela fosse totalmente diferente das garotas com as quais havia saído e se encontraram mais duas noites, a última no próprio Palácio de Kensington. Assim começou um relacionamento que durante cinco meses foi mantido em segredo e à distância, ela morava no Canadá e ele era um dos príncipes mais ativos e carismáticos para a monarquia britânica, na época reinava Elizabeth II e ela tinha planos para seu neto favorito.

As voltas que Harry e Meghan deram desde que se casaram em 2018

A fama de Harry, não apenas como um dos príncipes do Reino Unido, iria condicionar suas relações pessoais. O segundo filho de Charles e Diana de Gales, por não ser o sucessor direto ao trono, teve uma adolescência e juventude um tanto turbulenta e muito midiática, sendo conhecido como uma figura ‘problemática’ em comparação com seu irmão William, que sempre foi mais tranquilo e adaptado às expectativas de seus súditos. Por isso, ver Harry se estabelecer significou muito para as pessoas.

Meghan, por sua vez, era diferente do que se poderia esperar como parceira do príncipe e o impacto que gerou foi enorme: americana, atriz, birracial, divorciada, filha de pais separados, com um passado escrito nas redes sociais e sem nenhum medo de enfrentar as câmeras.

Dos seis anos de casamento que Harry e Meghan estão celebrando agora, é evidente, e eles mesmos disseram, que os dois primeiros foram os mais complexos e desafiadores para o casal. Foram os anos em que viveram a serviço da monarquia britânica e da implacável bolha que a aprisiona.

Há quatro anos, Harry e Meghan se estabeleceram nos Estados Unidos, onde ainda estão dedicados ao seu serviço público, embora tenha ficado claro que as obrigações no Reino Unido são responsabilidade de Harry, enquanto Meghan está ao seu lado para o resto.

Nos últimos anos de casamento, o casal também já deu as boas-vindas a dois filhos ao mundo. Archie Harrison, que nasceu no Reino Unido quando seus pais faziam parte da Família Real, e Lilibet Diana, que nasceu nos Estados Unidos. Ambos ostentam o título de príncipes britânicos por direito próprio e automático como netos do atual chefe de Estado britânico. Segundo o príncipe Harry, a proteção de sua família foi o motivo principal para deixar o Reino Unido e pode ser o fator determinante para que as crianças não pisem solo britânico.