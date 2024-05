George Miller considerou rejuvenescer Charlize Theron para o novo filme de Mad Max, mas a tecnologia de rejuvenescimento não convenceu o renomado diretor.

ANÚNCIO

No seu próximo prequel de ‘Fury Road”, intitulada ‘Furiosa’, Miller exploraria as origens da personagem Imperator Furiosa. No entanto, em vez de usar efeitos de rejuvenescimento, ele decidiu buscar alguém mais jovem para o papel, e assim foi como Anya Taylor-Joy se juntou ao projeto.

De acordo com a Variety, Miller refletiu sobre os avanços tecnológicos na indústria cinematográfica e mencionou que havia observado o uso de tecnologia de rejuvenescimento em filmes anteriores:

Recomendado:

"Ambos eram diretores magistrais [Scorcese e Ang Lee], mas nunca foram persuasivos. Pensei que a única coisa que as pessoas veriam seria Charlize com uma aparência jovem e saberiam que é um efeito. E à medida que o tempo passava e entrávamos em litígios com a Warner Bros, tivemos que encontrar alguém mais jovem."

Na sequência de seu sucesso, Anya Taylor-Joy, conhecida por sua destacada atuação na série da Netflix ‘O Gambito da Rainha’, foi selecionada para o papel de Furiosa.

Miller ficou impressionado com suas habilidades atuais quando a viu no filme ‘Last Night in Soho’ de Edgar Wright. A atriz se encaixou perfeitamente no personagem, ele declarou:

"Tinha, nesse sentido físico, todas as características desse personagem: alguém com muitas habilidades e destrezas naturais e alguém que poderia sobreviver no páramo, que é um mundo bastante implacável. Ela incorporava tudo isso."

E concluiu: "No final, é uma decisão intuitiva trabalhar com alguém até dar esse salto... Estou muito orgulhoso desse trabalho e de como todo o elenco colaborou".

A transição para a era digital

Miller também refletiu sobre sua experiência pessoal na transição da era analógica para a era digital na indústria cinematográfica.

Embora tenha utilizado as novas ferramentas de efeitos em projetos anteriores, considerou que não eram avançadas o suficiente para o caso de ‘Furiosa’.

A trama do filme exigia seguir o personagem dos 10 aos 26 ou 28 anos, o que representava um desafio para a tecnologia de rejuvenescimento.