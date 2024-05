‘Você é minha mãe biológica’: Manuela contra a parede em No Rancho Fundo

Artur (Tulio Starling) confronta Dona Manuela (Valdineia Soriano) nos próximos capítulos de No Rancho Fundo

Adotado em um orfanato, Artur (Tulio Starling) quer arrancar toda a verdade sobre sua origem de Manuela (Valdineia Soriano) e questiona se ela é sua mãe biológica, nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo.

O momento desconcertante deixa até Ariosto (Eduardo Moscovis) curioso e, podemos dizer, com medo a história que envolve o nascimento do seu filho biológico.

A hipótese para Manuela ser a mãe biológica de Artur surge quando o protagonista da novela das 18 horas deduz que a raiva que seu pai adotivo sente por ele pode ser fruto de uma traição da esposa.

Em No Rancho Fundo, Artur (Tulio Starling) desconfia que Dona Manuela (Valdineia Soriano) é sua mãe biológica (Léo Rosario/Globo)

Na cena, Artur coloca Manuela contra a parede e pergunta se ela não seria realmente sua mãe biológica, mas a personagem não revela nada e ainda foge do assunto quando vê Ariosto se aproximar.

Qual o grande segredo de dona Manuela?

Ao remexer no passado, Artur desconfia ainda mais que Manuela tenha um segredo que pretende levar para o túmulo. Sua única ideia é que ele seja filho dela com outro homem.

Com isso, dona Manuela abandonou Artur num orfanato, mas voltou para lá e adotou o filho biológico junto com o vilão de No Rancho Fundo. Mas, a personagem de Valdineia Soriano nega a versão criada pelo mocinho da novela das 18 horas.

Em No Rancho Fundo, Artur (Tulio Starling) vai remexer no passado atrás de suas origens (Manoella Mello/Globo)

Segundo o site Observatório da TV, a sequencia comprova tudo aquilo que Artur imagina sobre o seu nascimento. Ou seja, Manuela realmente adotou seu filho biológico.

Mas, Ariosto teria descoberto tudo antes mesmo do protagonista da novela crescer e ficou muito revoltado com a traição, de onde vem o ódio ao filho adotivo.

O elenco da novela No Rancho Fundo conta com Larissa Bocchino, Túlio Starling, Andrea Beltrão, Alexandre Nero, José Loreto, Luisa Arraes, Debora Bloch, Eduardo Moscovis, Mariana Lima, Alejandro Claveaux, Clara Moneke, Welder Rodrigues,Titina Medeiros, Thardelly Lima, Igor Jansen, Heloísa Honein e Guthierry Sotero.

*As informações sobre os capítulos de No Rancho Fundo podem ser modificadas pelos editores da TV Globo.