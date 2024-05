Saiba quem levará Monique Evans ao altar em casamento com a DJ Cacá Werneck

O dia 16 de maio será de muita celebração para Monique Evans e a Dj Cacá Werneck. Após 10 anos de relacionamento, o casal deve oficializar a união em um casamento que contará com a presença de 230 convidados. Conforme publicado pelo Splash, o custo estimado do casamento de Monique e Cacá está em R$800 mil.

A cerimônia será realizada no Rio de Janeiro, no sítio Além do Sonho Eventos, localizado na região da zona oeste da cidade. No local, será realizada uma festa para receber os 230 convidados do casal e, segundo as decoradoras Babi Campos e Michele Simas, deve ser um grande festão.

Apesar de diversos detalhes da festa terem vazado, algumas coisas ainda prometem surpreender os convidados. Uma das escolhas que foi divulgada é a de quem levará Monique ao altar.

Segundo ela, a ideia inicial era que os dois filhos a levassem ao altar, mas o filho Armando Aguinaga, que mora na Espanha, não conseguirá comparecer ao casamento por estar cumprindo compromissos no país em que mora. Desta forma, a modelo será conduzida pela filha, Bárbara Evans. “Ela vai me levar ao altar porque eu acho que é muito simbólico, né. Ela me levar ao altar e me entregar a Cacá”.

Alterações de última hora

Apesar de tudo estar caminhando conforme os planos das noivas, as decoradoras revelaram que diversas mudanças de última hora foram feitas. Inicialmente o casamento seria para 150 pessoas, mas a lista aumento e isso fez com que a data fosse alterada.

Com a lista alterada, também foram necessárias adaptações na decoração e disposição das mesas e dos buffets. Ao todo, foram necessários 3 dias para a montagem da decoração e do espaço em que será realizada a celebração.

Ao que tudo indica, a lista final de convidados também gerou polêmicas já que Monique chegou a desabafar em suas redes sociais dizendo que em um casamento “convidado não convida”.

O que também promete chamar a atenção é o vestido de noiva que será utilizado por Monique. A peça é uma criação da estilista Michelly X, famosa por já ter trabalhado com artistas como Xuxa, Ivete Sangalo e Anitta.