Jake Paul vs. Mike Tyson, a luta que será um divisor de águas no mundo do boxe

Mike Tyson e Jake Paul protagonizarão uma noite única no mundo do boxe, pois sua luta será transmitida pela plataforma Netflix.

ANÚNCIO

Os lutadores tiveram mais um confronto direto, no qual ambos deixaram claro que será uma guerra no ringue.

Jake Paul vs Mike Tyson, um evento que será histórico

Vale ressaltar que essa luta acontecerá no A&T Stadium de Arlington, Texas, então cerca de 80 mil fãs serão testemunhas dessa batalha.

Recomendado:

No próximo dia 20 de julho, Mike voltará ao ringue, com 58 anos, já que seu aniversário é no dia 30 de junho.

A Netflix, plataforma que transmitirá a luta, espera que cerca de 270 milhões de fãs assistam ao vivo, estabelecendo assim um recorde.

A amizade será quebrada

Fora do ringue, Tyson e Paul são bons amigos, por isso tudo foi facilitado para que a disputa acontecesse.

No entanto, Big Mike já avisou que quando subir ao ringue, esquecerá da amizade e mostrará que ainda é uma máquina no boxe.

"Estou me sentindo muito bem, mas meu corpo está uma merda no momento, estou dolorido. Gosto muito do Jake e somos amigos, mas dentro daquele ringue não seremos amigos."

"Ele é o novo e promissor garoto na cena e eu gosto de sacudir o mundo do esporte e é isso que estou fazendo agora. É algo que quero fazer. Uma vez que estiver no ringue, Jake precisará lutar como se sua vida dependesse disso, porque será assim", sentenciou.