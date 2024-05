‘Fiquei muito tempo sufocado’: O desabafo de Lucas Souza após assumir ser bissexual

Após as imensas polêmicas envolvendo o seu casamento e divórcio com Jojo Todynho, Lucas Souza voltou aos holofotes em A Fazenda e agora desabafou sobre ser um homem bissexual. Sem meias palavras, o influenciador revelou que por muito tempo ficou engasgado com sua própria sexualidade.

Durante uma entrevista ao programa Sala de TV, do site Terra, o ex-participante do reality show rural, em 2023, revelou aos fãs a razão para manter o tabu envolvendo sua sexualidade, principalmente, depois que diferentes boatos ganharam força.

Segundo o ex-marido de Jojo Todynho, foi preciso reprimir sua orientação sexual durante o período que esteve na carreira militar: “Precisei reprimir ali, que é um lugar muito machista e homofóbico. Fiquei por muito tempo sufocado”, disse o famoso.

"Sobre a minha sexualidade eu fui pressionado a falar", afirma Lucas Souza (Reprodução/Instagram)

Porém, Lucas reafirma que a carreira no exército ajudou na parte financeira: “Entre lá por necessidade, para tirar a minha família de uma extrema pobreza”, afirmou o influencer.

Ex-A Fazenda foi forçado a “sair do armário”

Lucas Souza não deixou passar a pressão pública para revelar sua sexualidade. Durante a entrevista ao site Terra, o ex-A Fazenda revelou que precisou lidar com a possibilidade de ter se assumir bissexual nas redes sociais.

“Eu não previso me justificar sobre tudo. Sobre a minha sexualidade eu fui pressionado a falar, mas eu decidi que iria falar no meu tempo”, afirmou o ex-marido de Jojo Todynho.

Lucas destacou que o primeiro ponto, antes de assumir sua bissexualidade aos fãs, era estar bem com a família e com ele mesmo: “Eu sabia que eu precisava estar bem psicologicamente, para não ser um trauma para mim”, contou ele.

Lucas Souza confessou ‘saio com todo mundo’

Quando saiu do reality A Fazenda 15, Lucas precisou enfrentar uma série de questionamentos sobre sua sexualidade e chegou a revelar que não faz distinção das pessoas.

“Eu não tenho problema com isso.Vão falar, mas não me incomoda”, disse Lucas durante uma entrevista ao Link Podcast.

A Fazenda 15: Lucas Souza rebate polêmica sobre sexualidade e diz não ter preconceito (Reprodução/Instagram)

O famoso, que estava entre os principais nomes para vencer o reality da Record, também lembrou que esteve envolvido nos mesmos boatos por causa da sua amizade com o influenciador Laellyo Mesquita.

“Ele me ajudou muito. Fez roupa para mim e assim eu não tenho distinção. Eu saio com todo mundo. Se tu me chamar para tomar uma cerveja, eu vou. Não tenho preconceito”, disse o ex-peão.