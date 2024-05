De acordo com a IA, é assim que se pode marcar para tentar neutralizar Lionel Messi

A estreia da Argentina na Copa América 2024, para tentar revalidar o título e tornar-se o mais vitorioso da história da competição (empatado com o Uruguai com 15 títulos), será em 20 de junho. Quatro dias depois, seu capitão Lionel Messi, que completa 37 anos, parece que, devido à idade, será a última vez que a principal competição de seleções da Conmebol terá a participação do possivelmente melhor jogador da história do futebol.

A sua presença na próxima Copa do Mundo da FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026, até agora, continua sendo uma incógnita e, se possível, ele chegaria com 38 anos e faria 39 durante o campeonato.

É verdade que o astro argentino está convivendo com o declínio de sua carreira frutífera, no entanto, muitos ainda tentam encontrar a fórmula para neutralizar seus dribles. Diante disso, o ChatGPT oferece uma série de recomendações e estratégias que podem ser úteis para os defensores da MLS e das seleções presentes no próximo grande evento de futebol de nosso continente.

Copa América e Lionel Messi (Getty Images)

Dicas da IA para parar ‘La Pulga’