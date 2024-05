Chris Hemsworth se decepcionou com Martin Scorsese, que criticou a Marvel: “me incomoda”

O ator australiano, Chris Hemsworth, defendeu os filmes dos Estúdios Marvel após receber críticas de diretores renomados como Martin Scorsese e Francis Ford Coppola.

Hemsworth expressou sua insatisfação e decepção com essas opiniões negativas, especialmente vindo de figuras emblemáticas do cinema.

Chris partilhou a sua frustração pelas críticas dirigidas ao género dos super-heróis e considerou essas opiniões como um exagero. Ele expressou isso numa entrevista com The Times:

“Achei a crítica muito dura, e me incomoda, especialmente vindo dos heróis. Para mim, as pessoas que atacam o mundo dos super-heróis me fazem rir”

E acrescentou: "Esses caras também tiveram filmes que não deram certo, todos nós tivemos. Quando falaram sobre o que estava errado com os super-heróis, pensei, legal, diga isso para os bilhões que assistem. Estavam todos errados?".

Debate sobre o significado do cinema

O debate sobre se os filmes da Marvel podem ser considerados ‘cinema’ tem sido objeto de controvérsia desde que Scorsese expressou sua opinião em um artigo em 2019, onde disse:

"Existe o entretenimento audiovisual mundial e existe o cinema. Ainda se sobrepõem de vez em quando, mas isso está se tornando cada vez menos frequente. E receio que o domínio financeiro de um esteja sendo usado para marginalizar e até menosprezar a existência do outro."

"Para qualquer pessoa que sonhe em fazer cinema ou que esteja começando, a situação no momento é brutal e hostil para a arte. E o simples fato de escrever estas palavras me enche de uma terrível tristeza".

Por outro lado, Chris fez referência a essa opinião do aclamado diretor e enfatizou:

"Quando Martin Scorsese diz que os filmes da Marvel não são cinema, ele está certo, porque esperamos aprender algo do cinema, esperamos obter algo, alguma iluminação, algum conhecimento, alguma inspiração. Não sei se alguém tira algo de assistir ao mesmo filme várias vezes. Martin foi gentil ao dizer que não é cinema. Ele não disse que era desprezível, que é o que eu digo".

Futuro de Chris Hemsworth

Apesar das críticas e das possíveis limitações que os papéis de super-heróis podem impor, o ator não descarta a possibilidade de voltar a interpretar Thor no futuro.

Reconhece que existe uma espécie de “maldição dos super-heróis” em relação às oportunidades dos atores, mas está animado com seu próximo papel no filme “Furiosa”, onde espera enfrentar novos desafios e experimentar uma mudança criativa.