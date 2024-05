Até 9 mil dólares por noite e quartos de luxo: este é o hotel onde Taylor Swift se hospedou em Paris

Taylor Swift retomou os shows da The Eras Tour, sendo Paris, França, a cidade escolhida para apresentar esta nova etapa, na qual incorporou as músicas de seu novo álbum ‘The Tortured Poets Department’, e algo que chamou a atenção é que a cantora optou por se hospedar no emblemático Hôtel De Crillon.

Aqui mostramos como este lugar se parece, pois é um dos mais luxuosos daquela cidade e possui várias comodidades.

Você conhece o hotel onde Taylor Swift ficou hospedada em Paris?

O icônico hotel, parte da prestigiosa rede Rosewood Hotels & Resorts, oferece amplas suítes com preços que variam entre US$ 2.000 e US$ 4.600 por noite, dependendo do tamanho e disposição do alojamento.

Destaca que os quartos foram criados pelo falecido designer de moda, Karl Lagerfeld, que adicionou "uma atmosfera de sofisticação contemporânea que honra a herança do edifício do século XVIII", conforme indicado no site do hotel.