Um universo cinematográfico? Chris Pratt tem grandes expectativas para os futuros filmes da Nintendo

Parece que a aventura do encanador mais famoso do mundo na tela grande não acabou. Após o sucesso do filme “Super Mario Bros.” em 2023, uma sequência está a caminho e chegará aos cinemas em abril de 2026. Mas isso pode ser apenas o começo de um universo cinematográfico da Nintendo.

Numa entrevista com o GamesRadar+, a voz de Mario no filme, Chris Pratt, expressou seu entusiasmo com a possibilidade de ver ‘muitos’ filmes baseados nas propriedades intelectuais da empresa ao longo da próxima década.

"Estou muito animado em pensar no mundo do Mario e da Nintendo em geral", disse Pratt. "Acredito que ao longo da próxima década veremos muitas histórias surgindo desse mundo. Senti-me animado, honrado e abençoado por fazer parte do primeiro e seguir em frente estou disposto a fazer tudo o que quiserem de mim. Não posso dizer muito, mas estou tão animado quanto todos os outros".

Um sucesso de bilheteria que abre as portas

O sucesso do primeiro filme ‘Super Mario Bros.’ não passou despercebido. O filme arrecadou mais de um bilhão de dólares em todo o mundo, o que o torna um grande sucesso para a Nintendo e a Illumination Entertainment.

Este sucesso impulsionou a empresa a explorar mais possibilidades cinematográficas. Na verdade, Shigeru Miyamoto, o criador de Mario e Zelda, revelou que está trabalhando em um filme de ação real de Legend of Zelda, cofinanciado pela Sony. Embora ainda não haja data de lançamento ou detalhes da trama, a notícia gerou grande expectativa entre os fãs.

Um futuro promissor para os fãs da Nintendo

A possibilidade de um universo cinematográfico da Nintendo é sem dúvida emocionante para os fãs da empresa. Com uma grande variedade de personagens e histórias icônicas para explorar, o potencial para criar filmes divertidos e memoráveis é enorme.

Fica por ver quais outras surpresas a Nintendo nos reserva para o futuro, mas uma coisa é certa: a empresa está apostando forte na indústria cinematográfica.