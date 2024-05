Taylor Swift: novas músicas, looks e mudanças na turnê The Eras

As novas músicas do 'The Tortured Poets Department'

Os fãs de Paris tiveram a oportunidade de desfrutar de um repertório que inclui as músicas do seu novo álbum, entre as quais se encontram ‘But Daddy I Love Him’, ‘So High School’, ‘Who’s Afraid Of Little Old Me?’, ‘Down Bad’, ‘Fortnight’, ‘The Smallest Man Who Ever Lived’ e ‘I Can Do It With a Broken Heart’.

A renovação dos looks

Quanto aos figurinos, a cantora decidiu mudar algumas cores, mantendo a sua essência, o que tem gerado diversos comentários positivos por parte dos seus fãs.

Mudança de artista de abertura

Vamos lembrar que Sabrina Carpenter havia sido a artista responsável por abrir o show, mas para esta nova turnê na Europa, Taylor escolheu a banda Paramore para se apresentar, o que gerou diversos comentários positivos por parte do seu público.

A combinação das Eras

De acordo com alguns seguidores, devido aos ajustes feitos para incorporar músicas do seu novo álbum, foi criada uma fusão das eras do 'Folklore' e 'Evermore'.

