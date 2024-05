Shakira estará presente na e 2024

A cantora colombiana Shakira continua avançando a passos largos, e não se trata do feito que alcançou no Spotify, mas mais uma vez ela une a música com o esporte, pois recentemente confirmou que terá a música oficial da Copa América 2024.

Num vídeo divulgado na rede social X, a cantora de Barranquilla faz o anúncio ao lado de Ignacio Meyer, presidente do Univision Networks Group. Shakira disse que 'Puntería', uma colaboração com Cardi B que foi lançada com 'Las Mujeres Ya No Lloran' em 22 de março passado, será a música oficial da cobertura da Copa América 2024 pela Televisa Univisión.

É importante lembrar que o torneio continental reunirá as 16 seleções que jogarão nos Estados Unidos e começará no estádio Mercedes-Benz em Atlanta em 20 de junho, com a final marcada para 14 de julho no estádio Hard Rock em Miami.

É importante lembrar que Shakira marcou um antes e um depois entre a música e o esporte com o sucesso 'Hips Don't Lie', segundo single do álbum 'Oral Fixation' que se tornou o primeiro da cantora a ser o tema promocional de uma Copa do Mundo de futebol, como foi na Alemanha em 2006, quando a Itália ganhou a Copa do Mundo. A cantora fez todo o Olympia Stadion de Berlim ecoar em 9 de julho de 2006.

Depois, em 2010, chegou "Waka Waka (This Time For Africa)", com a qual Shakira marcou toda uma geração de amantes do futebol durante a Copa do Mundo da África em 2010. A música foi número 1 em 50 países e tornou-se um dos singles mais bem-sucedidos da história da cantora em países como Colômbia, Guatemala, Itália, Luxemburgo, Espanha, Portugal, Alemanha, França, Chile, México, Turquia, Bélgica, Áustria, Suíça, Holanda, Dinamarca e Finlândia.

Em 2014, Shakira retornou à Copa do Mundo no Brasil com 'Dare (La La La)', uma música do gênero dance, com ritmos brasileiros e influências de música eletrônica, que agitou o Maracanã na cerimônia de encerramento.