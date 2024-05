Renascer: Personagem acredita punição divina e abandona romance

O medo do pecado faz com que Iolanda (Camila Morgado) volte a viver ao lado de Egídio (Vladimir Brichta) nos próximos capítulos da novela Renascer. A mãe de Sandra (Giulia Buscacio) muda de postura mais uma vez e surpreende a todos.

ANÚNCIO

Depois de se redescobrir longe das grosserias do marido, Iolanda vai fazer as malas, como deseja o vilão da novela das 21 horas. Nos próximos capítulos, ela revela que precisa resistir a tentação de viver um romance com Rachid (Almir Sater).

A personagem religiosa de Renascer chega a dizer que precisa ir embora da casa de Sandra antes que caia nas armadilhas de satanás, no caso, ela revela que não consegue mais fugir daquilo que sente por Rachid.

Recomendado:

Por causa da igreja, Iolanda (Camila Morgado) abandona Rachid (Almir Sater) e volta a morar com Egídio (Vladimir Brichta) em Renascer (Manoella Mello/Globo)

Mas, na verdade, Iolanda tem medo do que Egídio pode fazer se descobrir que ela tem um caso com o libanês, mesmo ainda sendo casada no papel com ele.

Quando Iolanda volta à fazenda de Egídio

Ainda não há uma data certa para a volta de Iolanda à casa de Egídio, mas o que se sabe é que a situação deixa Sandra muito triste, afinal, ela acreditava que a mãe já tinha dado um basta no relacionamento abusivo que vivia.

Antes da partida, Sandra tenta convencer Iolanda que Egídio não sente amor verdadeiro por ela, mas a personagem de Camila Morgado em Renascer diz que ainda é uma mulher casada e não pode viver um romance com outro homem.

Em Renascer, Iolanda (Camila Morgado) arruma as malas para voltar à fazenda, mas Sandra (Giullia Buscacio) fica preocupada com o futuro da mãe (Angélica Goudinho/Globo)

Sandra chega a levantar a hipótese de que o vilão da novela das 21 horas apenas quer ter a Dona Patroa de volta, mas Iolanda não dá ouvidos aos argumentos da filha, que vai enfrentar um grande escândalo no dia do casamento com João Pedro (Juan Paiva).

No fim, a personagem de Giulia Buscacio na novela da Globo diz que a religiosa encontrou a desculpa ideal para continuar a viver em um casamento infeliz.

*As informações sobre os capítulos de Renascer podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.