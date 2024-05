“Queimando no inferno?”: o Rei Charles mostra novo retrato, mas é criticado por ser “sangrento” e “diabólico”

O artista Jonathan Yeo foi encarregado de criar a imagem do monarca que não agradou nas redes sociais

O Rei Charles III continua acompanhando sua agenda real apesar do tratamento contra o câncer e depois de ter entregue ao príncipe William seu título de coronel em chefe do Corpo Aéreo do Exército britânico a seu filho, o príncipe William, agora ele exibiu o novo retrato que irá adornar o Palácio de Buckingham.

O monarca que nos últimos meses enfrentou problemas de saúde ao ser diagnosticado com câncer após uma operação de próstata, foi coroado Rei em 6 de maio de 2023, após a morte de sua mãe, a rainha Isabel II, e embora muitos afirmem que seu reinado pode ser o mais curto devido à sua doença, ele está desfrutando de alguns momentos.

É por isso que ele agora mostrou como ficou sua primeira pintura oficial como Rei, mas as críticas mancharam a publicação, pois para muitos internautas ela é considerada “perturbadora”.

Assim é a aparência do novo retrato do Rei Charles III

O Rei Charles III encarregou-se de revelar a obra criada por Jonathan Yeo, onde se pode ver uma imagem dele com um fundo em tons de vermelho, vestindo o uniforme dos Guardas Galeses, com o qual foi nomeado coronel em 1975.

Na pintura que mede pelo menos dois metros e meio de altura, pode-se ver Charles III no centro e sem um fundo distinguível, enquanto o acompanha apenas uma borboleta monarca, que simboliza seu apoio a causas ambientais e também sua transformação pessoal, como revelado pelo artista.

"Quando comecei este projeto, Sua Majestade o Rei ainda era Sua Alteza Real o Príncipe de Gales e, assim como a borboleta que pintei flutuando sobre seu ombro, este retrato evoluiu à medida que seu papel em nossa vida pública se transformava. Faço o meu melhor para capturar as experiências de vida e a humanidade gravadas no rosto de cada modelo. Tentar capturar isso para Sua Majestade o Rei, que ocupa um papel tão singular, foi um tremendo desafio profissional e um que eu desfrutei muito e pelo qual sou imensamente grato", disse o artista."

No entanto, os comentários negativos têm envolvido as diferentes imagens que surgiram do momento, pois, por ter tons vermelhos, mais de um tem classificado a pintura como “sanguinária” e “diabólica”.

“Queimando no inferno?”, “A verdade é que parece bem diabólico”, “Retrata perfeitamente todo o sofrimento que fez inocentes passarem”, “Vermelho, manchado de sangue como seu reinado”, “A pintura é como sangrenta”, “Charles ardendo no inferno? Quanta chama”, foram alguns dos comentários.