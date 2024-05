Paolla Oliveira e Diogo Nogueira respondem à atriz que pediu para ser ‘marmita’ do casal

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira respondem à mulher que pediu para ser ‘marmita’ do casal

A atriz Julia Iorio ganhou o dia e a atenção que queria ao publicar um vídeo em suas redes sociais com indiretas à Paolla Oliveira e Diogo Nogueira.

Despretensiosamente, a mulher, que pública diversos vídeos engraçados em seu Instagram e trabalha com conteúdo resolveu encher a bola do casal de famosos, dizendo que era ‘injusto’ os dois estarem juntos enquanto tem gente que não tem nada.

Julia ainda sugere que quer ser ‘marmita’ do casal e que para conquistar os dois seria engraçada com eles. No entanto, ela diz que, se a mãe dela estiver assistindo ao vídeo, “é brincadeira”.

A atriz e o cantor aparentemente gostaram da brincadeira, pois deram uma resposta à jovem e marcaram ela na legenda do vídeo. “Oie, Julia, tudo bem?”, chegou a responder Paolla. E sobre ela afirmar que o vídeo não passa de brincadeira, eles também respondem “Ué, agora é brincadeira?”.

