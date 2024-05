O ex-tenista Andy Roddick revela que está com câncer.

O ex-tenista americano Andy Roddick, vencedor do US Open de 2023 e que chegou a ser número um do mundo no mesmo ano, anunciou que está lutando contra o câncer de pele, uma doença que ele tem desde que se aposentou do tênis profissional em 2012.

"Enfrentei vários tipos de câncer de pele desde que parei de jogar. Fui operado de um tumor de células escamosas no lábio há cinco ou seis anos. Nunca falei sobre isso. Esta manhã entramos no assunto do laser facial. Por isso, para aqueles de vocês que me veem no YouTube, parece que entrei na luta", disse no seu podcast, 'Served'.

O de Austin, de 41 anos, que jogou sua última partida profissional no US Open de 2012, encorajou seus seguidores a usarem protetor solar. “É horrível. Acho que vou ser uma espécie de machado pelo resto da minha vida. Não vou cair no ‘ai, coitadinho de mim’ porque não tem problema, está tudo bem, mas use protetor solar”, instigou.

"Coloque protetor solar em seus filhos, especialmente se eles forem jogadores de tênis. O problema não surgirá quando a criança tiver oito anos, mas poderá aparecer quando ela for mais velha e tiver 38 anos", declarou.

Roddick tem em seu currículo um título de Grand Slam, o US Open de 2003, onde foi finalista em 2006, e alcançou a final de Wimbledon em três ocasiões (2004, 2005 e 2009). Além disso, ele possui cinco troféus de ATP Masters 1000, quatro ATP 500 e 22 ATP 250.