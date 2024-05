“O caso Asunta”: Como é a vida na prisão do pai condenado?

O caso Asunta Basterra voltou a captar a atenção pública com a recente estreia de uma série da Netflix que aborda o chocante assassinato da filha adotiva de 12 anos de Rosario Porto e Alfonso Basterra, conforme determinado pela justiça.

ANÚNCIO

Enquanto Rosario Porto se suicidou em sua cela em 2020, Alfonso Basterra cumpre uma sentença de 18 anos de prisão.

Desde o seu encarceramento há 11 anos na prisão de Teixeiro, em La Coruña, na Espanha, Basterra tem mantido uma atitude distante em relação aos outros reclusos.

Recomendado:

De acordo com relatos do El Mundo, o homem evita se relacionar com os outros porque considera que “eles não estão à sua altura intelectual”. Ele não demonstra emoções e passa longas horas lendo na biblioteca da prisão.

Aparência e visitas

De acordo com a mesma fonte, os outros detentos ficaram surpresos ao observar a forma como Alfonso se veste, sempre escolhendo camisas e calças elegantes em contraste com as roupas esportivas habituais na prisão.

No entanto, as visitas que ele recebe são escassas, limitando-se apenas à sua advogada. Nenhum familiar ou amigo foi à prisão galega para ter encontros pessoais com ele.

Além do tempo na biblioteca, foram revelados novos detalhes sobre a vida do homem na prisão. De acordo com o programa ‘Fiesta’ da TV espanhola Telecinco, o condenado dedica grande parte de seu tempo a trabalhar na biblioteca, recomendando livros para outros presos e distribuindo jornais em algumas celas.

Estudo universitário

Uma das coisas mais notáveis é que o assassino decidiu embarcar em uma carreira universitária de Direito enquanto cumpre sua pena.

Seu objetivo ao estudar leis é adquirir um conhecimento mais profundo do sistema legal e, assim, buscar possíveis maneiras de melhorar sua situação legal no futuro.