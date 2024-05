Jun.K , do 2PM, vem ao Brasil para show único; confira os detalhes

Os fãs do grupo de K-Pop 2PM estão celebrando um grande anúncio realizado na última terça-feira, dia 14 de maio. Conforme publicado pela Quem, Jun.K, um dos membros do grupo, vem ao Brasil com o show de sua turnê Summer Room Tour para fazer um show único no dia 14 de julho, em São Paulo.

ANÚNCIO

Conforme publicado pelo portal, a organização da GIG Music ainda não divulgou detalhes como o horário e local do show, mas já confirmou a vinda do artista e reforçou a realização de um show único.

Quem é Jun.K ?

Jun.K é um dos integrantes do grupo 2PM, que fez sua estreia no mundo do K-Pop em 2008. Em pouco tempo, o grupo formado pela JYP Entertainment conquistou milhares de fãs e entrou em ascensão nas paradas de sucesso, emplacando hits como “10 Out of 10″, “My House” e “Heartbeat”.

Recomendado:

Mesmo permanecendo no 2PM, Jun.K também tem uma forte carreira solo, com dois EPs em coreano, três singles digitais e quatro EPs em japonês. Sua carreira solo mostra suas habilidades em diversas áreas como o canto, composição, rap, produção musical e, é claro, a dança.

Diante da confirmação da vinda do artista ao Brasil, os fãs já começaram a se organizar nas redes sociais e estão animados para o show. Entre os comentários no X, antigo Twitter, organização de caravanas para o evento já estão a todo vapor apesar de informações sobre a venda de ingressos ainda não terem sido divulgadas pelos organizadores do evento.

Um dos principais perfis sobre o grupo 2PM rapidamente compartilhou a notícia sobre a vinda do artista e movimentou os fãs no X. “O Jun.K acaba de anunciar sua turnê mundial “Summer Room” que terá passagem pelo Brasil! O Show acontecerá em São Paulo, no dia 14 de julho (domingo). Informações sobre a venda de ingressos e local do show serão divulgadas”.