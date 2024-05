Já não suporta a dor: o preocupante vídeo da expressão de Letizia pelos seus problemas no pé que alertam as redes

O preocupante vídeo da expressão de Letizia por seus problemas no pé que alertam as redes

A rainha Letizia viajou nesta terça-feira para sua terra natal para presidir o evento comemorativo do Dia Mundial da Cruz Vermelha e da Meia Lua Vermelha, que desta vez ocorreu em Oviedo e onde foram entregues as Medalhas de Ouro ao Centro San Camilo, à Federação Espanhola de Doenças Raras, ao cineasta Fernando León de Aranoa, ao cientista Fernando Valladares, à Fundação Neurodireitos e à Agência Servimedia.

A rainha Letizia ainda está lutando contra o neuroma de Morton

Para este importante evento, Letizia Ortiz escolheu calças brancas com corte culotte, combinadas com um conjunto de tweed rosa, além de um top e jaqueta combinando da Mango, que mais uma vez completou com sapatos planos. Já é de conhecimento público que a rainha sofre há algum tempo de metatarsalgia e neuroma de Morton.

Trata-se de uma lesão nos nervos dos pés que causa dores insuportáveis, mas que ultimamente se somou a uma lesão na falange proximal do dedo central do pé direito. Para corrigir isso, a rainha consorte foi submetida a uma sindactilia terapêutica, que consiste na união de dois dedos, o dedo lesionado junto ao saudável, com o objetivo de promover sua recuperação por meio da imobilização.

Letizia Ortiz não conseguiu disfarçar sua dor no pé

No entanto, o desconforto na mãe da princesa Leonor ficou muito evidente quando ela desceu do púlpito após proferir seu discurso. Como pode ser visto no vídeo, a rainha Letizia pisou mais forte do que o esperado e imediatamente levou a mão à sua coxa direita, demonstrando a dor que sentiu após o terrível tropeção.

A rainha consorte continuou caminhando até o seu assento com certa dificuldade, tocando a perna e incapaz de disfarçar o desconforto causado ao descer do púlpito.