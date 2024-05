Isabel Veloso revela desejo de ser mães antes de morrer e é atacada nas redes: “Vocês me mataram antes”

Isabel Veloso revela desejo de ser mães antes de morrer e é atacada: “Vocês me mataram antes”

A influenciadora Isabel Veloso, que está com câncer terminal e se casou recentemente, desabafou em seu Instagram após ser atacada ao revelar o desejo de ser mãe.

ANÚNCIO

No último domingo (12), Dia das Mães, a adolescente de 17 anos foi parabenizada pelo marido Lucas Borbas, que revelou a vontade de aumentar a família.

“Feliz Dia das Mães, meu amor. Talvez as pessoas achem estranho, mas só nos sabemos! Estamos profetizando! Te amo, minha gatinha”, escreveu o jovem, em uma publicação com a foto do casal. Isabel também demonstrou a vontade de adotar uma criança.

Recomendado:

Na sequência, os recém-casados disseram que começaram a sofrer ataques.

“Como já estão caindo em cima de mim, é bom ler. É um DESEJO. Não falei que estou adotando. Vocês são um bando de insuportáveis. Está ruim? Adotem vocês. Ignorantes. Graças a Deus, eu tenho um sonho, e eu creio, SIM, em milagres. Vocês mesmos me mataram antes mesmo de eu vir a falecer”, escreveu ela.

Isabel Veloso revela desejo de ser mães antes de morrer e é atacada: “Vocês me mataram antes” Imagem: reprodução redes sociais

“Vocês sabem que, pra mim, é muito difícil engravidar por conta da doença, enfim, claro que eu creio em milagres, nada é impossível pra Deus, tudo tem hora e momento, mas é de risco”, continuou.

Ela seguiu falando da adoção.

“A gente está indo atrás pra saber, entender como funciona o processo de adoção, enfim, a gente gostaria de adotar uma criança de até 2 anos, neném mesmo, mas, claro, independentemente do que a gente consiga, sabe? Mas a gente queria um bebê mesmo para criar memórias. Sempre foi meu sonho, então, acho que seria legal”.

“Eu e o Lucas a gente sonha muito. Eu profetizo muito, achei até legal, não sei foi um sinal, mas hoje todo mundo que eu conversei me deu feliz Dia das Mães. Eu fico muito feliz, sabe? É um sonho e, apesar das minhas condições, não preciso parar de sonhar. Mesmo que não seja uma criança de sangue, sabe? Não importa, filho é tudo igual. Filho, mãe é quem cria, pai é quem cria. Creio muito que Deus irá nos presentear de alguma forma e, se não acontecer nada enquanto eu estiver, vai presentear o Lucas porque esse é o caminho da nossa família”, finalizou.

Linfoma de Hodgkin

Diagnosticada aos 15 anos com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, que defende o organismo, Isabel já passou por diversos tratamentos, entre eles quimioterapia, transplante de medula óssea e imunoterapia.

Porém, após três meses, o câncer voltou de forma mais severa, em setembro de 2023. Por não haver mais cura, a adolescente então passou a ter um tratamento paliativo, que consiste em cuidados de bem-estar para doenças em estágio avançado.