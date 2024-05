Esta é a série documental mais perturbadora da Netflix que você verá esta semana: supera ‘Bebê Rena’

A Netflix está surpreendendo nesta temporada com os lançamentos mais perturbadores do ano até agora. Apenas algumas semanas atrás, eles adicionaram ao seu catálogo uma série que foi imediatamente classificada como “a mais impactante” e até “perfeita” na plataforma e agora, um novo lançamento parece tê-la superado.

ANÚNCIO

Talvez a série ‘Bebê Rena’ tenha obtido uma classificação perfeita de 100% no Rotten Tomatoes, mas agora ‘O Cozinheiro Assassino: A História de César Román’ está dominando a lista de popularidade dos ‘mais assistidos’ devido à forma como retrata um crime atroz.

A realidade supera a ficção e, por isso, não é estranho que em plataformas como a Netflix, os títulos mais populares sejam do gênero true crime. Eles nos mergulham em intrigantes relatos baseados em fatos reais que despertam nossa curiosidade e fascínio pelo desconhecido. Sem dúvida, não há nada mais arrepiante do que a mente de um criminoso, mas essas produções nos permitem explorar os motivos complexos e as dinâmicas intrigantes que cercam cada caso, levando-nos a experimentar uma montanha-russa de emoções que vão desde o suspense e a incredulidade até o choque e a satisfação da resolução.

Recomendado:

Se você gosta de tudo o que foi mencionado acima, então não pode perder ‘O Cozinheiro Assassino: A História de César Román’. Aqui vamos te dizer do que se trata.

‘O Cozinheiro Assassino: A História de César Román’, a série que já superou ‘Bebê Rena’

Baby Reindeer Una de las series más aclamadas en la plataforma (Netflix)

O caso do espanhol César Román, conhecido como o ‘Rei do Cachopo’, tornou-se um dos mais mediáticos na Espanha, gerando um grande interesse público e alimentando especulações sobre a sua vida pessoal e motivações. O caso explodiu em agosto de 2018, quando os restos desmembrados de Heidi Paz Bulnes, sua ex-parceira sentimental, foram descobertos num apartamento em Madrid.

A pesquisa revelou uma rede de enganos e traições tecida por Román, que estava envolvido em múltiplos relacionamentos amorosos simultâneos, todos sob identidades falsas e vários pseudônimos.

Estreias Uma série que está emcabeçando o TOP 10 na plataforma (Netflix)

Román tinha ganhado notoriedade como empresário e chef, conhecido pelo seu restaurante especializado em cachopos, um prato típico asturiano. Descobriu-se também que Román esteve envolvido em atividades fraudulentas, incluindo fraudes e falsificações. A polícia também suspeitava da sua participação em atividades criminosas relacionadas com o tráfico de drogas.

Numa reviravolta surpreendente dos acontecimentos, o ano de 2018 marcou um momento crucial no caso do 'Rei do Cachopo', quando o indivíduo, após anos negando sua participação no crime, finalmente confessou o assassinato de Heidi Paz Bulnes através de uma carta enviada à família da vítima, na qual Román expressava arrependimento e oferecia fornecer detalhes adicionais sobre os trágicos eventos que levaram à morte.

Em 2021, a justiça espanhola emitiu seu veredicto: César Román foi condenado a uma pena de 15 anos de prisão pelos horrendos crimes que cometeu, agravados pelo vínculo de parentesco e gênero com a vítima. A sentença marcou o fim de um capítulo sombrio na história judicial espanhola, mas deixou um eco de horror e desolação naqueles que acompanharam de perto este caso macabro.

Isso não é um spoiler, mas um resumo dos terríveis acontecimentos e é na Netflix que você poderá se aprofundar na mente criminosa de ‘O Cozinheiro Assassino: A História de César Román’, bem como nos testemunhos comoventes daqueles que estiveram envolvidos no caso.