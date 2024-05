Como nunca antes, Nicole Kidman mostra suas filhas de 13 e 15 anos e elas são idênticas a ela

Nicole Kidman, a talentosa atriz e produtora australiana, tem cativado o mundo com seu talento dramático e elegância que transborda em cada tapete vermelho que pisa. No entanto, nos bastidores, Kidman também é uma mãe dedicada aos seus filhos, cujo vínculo com eles revela um aspecto emocionante e profundo de sua vida pessoal.

Conhecida por seu papel em filmes icônicos como ‘Moulin Rouge’ e ‘De Olhos Bem Fechados’, Kidman ganhou vários prêmios, incluindo um Oscar, um Globo de Ouro e um BAFTA, mas seu maior papel, como ela mesma expressou várias vezes, é o de mãe.

Quem são os filhos de Nicole Kidman?

Kidman compartilha um relacionamento próximo com seus filhos adotivos, Isabella Jane (Bella, nascida em 1992) e Connor Anthony (nascido em 1995), que ela adotou quando estava casada com Tom Cruise.

Bella tinha apenas oito anos e Connor seis no momento do divórcio de seus pais em 2011 e de acordo com informações na Vanity Fair de 2012, a cientologia teria sido uma das principais razões pelas quais as crianças acabaram se distanciando de Nicole.

Embora na realidade seja difícil saber sobre eles, pois mantêm muita reserva sobre sua vida privada e raramente os atores fazem referência à dinâmica familiar diante da mídia.

Foi em 2019 que Kidman abordou o tema de sua relação com seus filhos adotivos com a Vanity Fair, descrevendo que, embora a comunicação possa ser desafiadora às vezes devido às circunstâncias, ela está sempre presente para eles. Além disso, enfatizou a importância de respeitar suas decisões e seus caminhos na vida, mesmo que sejam diferentes dos seus próprios.

Por outro lado, Kidman também é mãe de duas filhas biológicas, Sunday Rose e Faith Margaret, que teve com o renomado cantor e compositor, Keith Urban, seu atual marido.

Com elas, Kidman tem expressado abertamente como a maternidade lhe proporcionou uma perspectiva renovada sobre suas prioridades na vida. Embora também não costuma aparecer com elas em público, em várias entrevistas, ela compartilhou histórias sobre a alegria que sente ao vê-las crescer e a importância de criá-las em um ambiente de amor e respeito.

Apesar dos altos e baixos, a atriz tem sido elogiada pela sua capacidade de equilibrar a sua bem-sucedida carreira em Hollywood com o seu papel de mãe, demonstrando que é possível alcançar o sucesso profissional sem sacrificar o tempo e a atenção dedicados à família.

Nicole Kidman é vista com suas filhas

Nicole Kidman A atriz comemorou o Dia das Mães com as filhas com fotos inéditas (Instagram)

Recentemente, a atriz deixou todos boquiabertos ao comparecer a um evento acompanhada de ninguém menos que suas filhas Sunday Rose, de 15 anos, e Faith Margaret, de 13, para comemorar o Dia das Mães.

A estrela de Hollywood encantou seus fãs durante o fim de semana ao compartilhar uma foto rara em que Sunday e Faith posam no mar com sua famosa mãe, além de mostrar um dos cartões do Dia das Mães que tinham lhe dado. Outras fotos na postagem incluíam uma de Nicole com sua própria mãe, Janelle, e sua irmã, Antonia.

No final de abril, a atriz, acompanhada de seu marido e suas filhas, compareceu ao Gala do Prêmio AFI Life Achievement Award, onde posaram como uma família.

“Existe uma enorme quantidade de sorte na minha vida, mas também o mais importante: amor, um grande, grande amor”, disse Kidman no palco durante o evento, onde recebeu o prêmio Life Achievement Award. Apontando para Urban e seus filhos, ela disse à multidão: “Aqui está o amor da minha vida e os amores da minha vida. Minhas filhas nunca estiveram publicamente comigo em um tapete vermelho, esta noite foi a primeira vez delas, então estão aqui, Sunday e Faith”.