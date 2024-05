Assim ficaram as contas bancárias de Belo e Gracyanne Barbosa após a separação

O relacionamento de Belo e Gracyanne Barbosa terminou, e tanto o cantor quanto a influenciadora fitness seguem suas vidas de forma independente. Com um passado envolvido por polêmicas financeiras, o atual estado das contas bancárias do ex-casal também causou dúvidas e deixou os seguidores se questionando sobre o que será da fortuna dos dois após o término.

ANÚNCIO

Conforme um artigo publicado pelo Splash, apesar de ainda terem algumas dívidas conhecidas, os dois seguem com a “saúde financeira” relativamente em dia e ativos em suas respectivas profissões.

Como ficou a fortuna de Belo após o divórcio

Após a separação, o cantor deixou a casa que dividia com Gracyanne e passou a morar em uma mansão na zona oeste do Rio de Janeiro. A casa é avaliada em R$3 milhões e conta com diversas facilidades. Além do imóvel, o pagodeiro também tem dois carros avaliados em R$1 milhão.

Recomendado:

No meio profissional, o cantor segue correndo os frutos de sua longa carreira na música. Alguns dados apresentados revelam que algumas de suas apresentações chegaram a custar R$250 mil. Além disso, ele também chegou a assinar um contrato com a Globo para participar do “Dança dos Famosos” e para gravar a série “Veronika” do Globoplay.

Mesmo com todo rendimento, Belo também arrasta dívidas, sendo algumas compartilhadas com a ex-esposa. Em 2018 o casal foi condenado a pagar R$3500 por tratamentos realizados no hospital São Camilo Ipiranga, e em 2023 receberam uma ordem de despejo após não pagar o aluguel de um imóvel em São Paulo. Apesar disso, a famosa, e milionária, dívida de Belo com o ex-jogador de futebol Denílson foi finalizada após um acordo realizado em 2023.

Como ficou a fortuna de Gracyanne Barbosa após o divórcio

Conhecida por ser uma das maiores influenciadoras fitness do Brasil, a principal fonte de renda de Gracyanne segue sendo a publicidade e a presença em eventos. Segundo dado do O Globo, o patrimônio da influenciadora está avaliado em R$10 milhões que envolvem imóveis, veículos e outros investimentos.

O valor cobrado por ela para cada publicidade varia em torno de R$20 mil, enquanto sua presença em eventos gira em torno dos R$10 mil a R$15 mil. No entanto, ela deve acrescentar uma nova fonte de renda em breve, já que manifestou a vontade de entrar para o mundo da produção de conteúdo adulto, algo que ela não fez antes devido a uma proibição do então marido.

Segundo as publicações recentes da influenciadora em seu perfil no Instagram, Gracy em breve deverá lançar uma collab com uma marca de lingeries.