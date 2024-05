A foto que Salma Hayek não quer que você veja do seu casting para o filme ‘Só tolos se apaixonam’

Uma jovem Salma Hayek conquistou Hollywood com seu carisma, beleza e, acima de tudo, com um enorme talento para atuação e controle diante das câmeras. Há muitos papéis dos quais podemos falar da mexicana, mas o de ‘Só Tolos se Apaixonam’ 9Fools Rush In) tem algo de especial.

Nesse papel, ela interpretou uma bomb sexy mexicana que roubava o coração de um típico empresário americano, em 1997. O protagonista, ao lado de Salma, foi Matthew Perry, que na época era uma megaestrela, pois ‘Friends’, onde interpretava Chandler, era uma das melhores séries do momento.

Salma não fugiu do desafio e se destacou com uma nota mais do que aprovada no longa-metragem. Nos últimos tempos, esse filme tem sido lembrado, após a morte do ator conhecido por seu papel em ‘Friends’, mas um usuário do X compartilhou uma imagem diretamente do baú das lembranças, que certamente causará um pouco de vergonha para a atriz mexicana.

A conta de Roybattyforever, especialista no mundo do cinema, postou na rede social uma foto do currículo resumido de Salma Hayek, se candidatando para o filme dirigido por Andy Tennant, para o papel de Isabel.

Na foto que colocaram de Salma, a mexicana estava descuidada ao ser fotografada e aparece com um olho mais fechado que o outro. Nem mesmo essa situação faz com que a atriz perca o glamour e a beleza que sempre a caracterizaram.

Era outra Salma Hayek naquele momento, pois ela tinha 31 anos quando fez ‘Fools Rush In’.