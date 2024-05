Alma Gêmea: Cristina nunca será julgada pela morte de Luna

Nos próximos capítulos de Alma Gêmea, Rafael (Eduardo Moscovis) descobre que Cristina (Flávia Alessandra) nunca será julgada pela morte de Luna (Liliana Castro) e fica inconformado.

Na presença do delegado (Haylton Farias), Ciro (Michel Bercovitch) diz a Rafael que tem provas de que a vilã de Alma Gêmea está envolvida na morte de Luna, mas mesmo assim o delegado nega que ela possa ser condenada.

Em Alma Gêmea, delegado diz que Cristina não pode ser julgada pela morte de Luna (Divulgação/Globo)

Insistente, o motorista conta que junto das jóias encontradas por Alexandra (Nívea Stelmann), estava o caderno de anotações de Guto (Alexandre Barillari), onde ele revela detalhes do relacionamento dele com Cristina.

Ao lado de Rafael e do delegado, Ciro ainda diz que o livro conta tudo que aconteceu na noite da morte de Luna, mas o policial reforça que pelas leis do país, um crime de morte prescreve depois de muitos anos e que Cristina não poderá ser julgada pela morte primeira esposa do protagonista de Alma Gêmea.

Rafael (Eduardo Moscovis), protagonista de Alma Gêmea, fica revoltado com o delegado da cidade (Divulgação/Globo)

Rafael reage com indignação e diz que não entende que lei é essa que não dá punição à culpada de um assassinato.

Cristina expulsa Serena da casa de Rafael

Fora de perigo, a vilã interpretada pela atriz Flávia Alessandra em Alma Gêmea vai expulsar Serena (Priscila Fantin) da casa de Rafael. Em seguida, Zulmira (Carla Daniel) diz para sua amiga que ela errou ao desafiar Raul (Luigi Baricelli).

Em Alma Gêmea, Cristina (Flávia Alessandra) demite Serena (Priscila Fantin) (Kiko Cabral/Globo)

Num momento comovente, Serena se despede da rosa Luna e vai morar na pensão. No fim, Rafael vai atrás dela e com a ajuda de Zulmira, descobre onde ela vive.

Exibida em 2005, Alma Gêmea retorna ao Vale a Pena Ver de Novo, nas tardes da Globo. O elenco da novela conta com Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi.

*As informações sobre os capítulos da novela podem mudar por causa da edição da Globo.