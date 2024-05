“Velho e acabado”: criticam envelhecimento extremo do ex-namorado de Shakira

Shakira brilhou no último tapete vermelho do gala do MET, a colombiana usava um vestido vermelho que chamou a atenção de todos. Ninguém sabe qual é o segredo da eterna juventude da cantora, o certo é que Shakira, como bom vinho, os anos passam e não se nota, pelo contrário, ela melhora com o passar dos anos.

ANÚNCIO

No entanto, um dos ex-parceiros da cantora, o ator porto-riquenho Osvaldo Ríos, surpreendeu recentemente com suas aparições nas redes sociais, onde os internautas têm criticado que ele parece "velho e acabado", com um envelhecimento extremo que não o favoreceu. Isso foi comentado pelo estilista e influenciador George Cerpa Herrera, mais conhecido como George del Humor, que é reconhecido por sua sinceridade ao expor celebridades nas redes. "Shakira, você se salvou com este homem que está acabado, dê a ele um losartan", disse nas redes.

"Eu concordo com o envelhecimento digno dentro dos parâmetros, mas se você tem dinheiro, bem, não sei, fazer botox, preenchimento, tratamento estético, cirurgia porque, eu conheço homens maduros, mas que ainda estão em seus papéis, estão divinos", detalhou o influenciador. Aqui está o vídeo, o que você acha?

Recomendado:

Osvaldo Ríos falou sobre Shakira

Na década de 90, o porto-riquenho Osvaldo Ríos era considerado um dos atores mais bem-sucedidos da indústria, mas muitos o lembram como o primeiro namorado conhecido de Shakira. Ela com 20 anos e ele com 36 anos, tiveram um relacionamento que terminou rapidamente, pois a cantora estava começando sua carreira como artista com o álbum ‘Pies Descalzos’.

“Ela mal começava com ‘Pies Descalzos’ e tinha todo um mundo pela frente. Quando você ama alguém, é melhor deixá-lo livre, e é a melhor prova de amor que pode dar. Tinha que voar, foi o melhor que lhe aconteceu, não continuar comigo,” disse Ríos na época sobre as razões que os levaram a se separar.

A ex-namorada de Shakira apareceu e ficou chateada porque lhe perguntaram sobre ela e Piqué.

Durante o lançamento de um novo projeto de Osvaldo Ríos, que agora estreia como produtor de cinema, ele respondeu às perguntas da imprensa, mas ficou chateado com as perguntas de um repórter que, aproveitando a viralidade da separação de Shakira e Piqué, não hesitou em perguntar o que ele achava sobre esse assunto.

"Não, mas esse assunto já está chato, mano... Isso é algo que obviamente fez parte da minha vida há 27 anos, prefiro deixar isso lá. O público já sabe quais foram as músicas que me dedicaram, 'Moscas en la casa', entre muitas coisas. Mas volto a dizer, estou muito focado, 27 anos depois, no meu trabalho como produtor executivo de cinema", disse entre risos desconfortáveis.

Apesar de Ríos não querer falar sobre o assunto, o jornalista continuou questionando-o, desta vez sobre o que ele achava do Piqué. “Não tenho comentários porque viemos aqui para falar de outra coisa”, concluiu.