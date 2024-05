Shakira responde a elogios de Tom Cruise: estará renascendo um relacionamento entre eles?

Desde a sua separação de Gerard Piqué, Shakira tem sabido aproveitar ainda mais a sua carreira com sucessos como “Monotonía” e “BZRP x Shakira Music Sessions Vol. 53″. No entanto, para além da sua música, a vida pessoal da artista tem estado sob escrutínio dos media, especialmente a sua interação com o ator Tom Cruise.

A especulação sobre um possível relacionamento entre os dois surgiu depois de serem vistos juntos no Gran Prix de Fórmula 1 em Miami, em maio de 2023. Após esse evento, foi divulgado que Cruise estava “extremamente interessado” em conhecê-la melhor, chegando a enviar-lhe flores como prova de seu interesse.

Shakira e Tom Cruise protagonizam o rumor do momento

Durante uma entrevista no programa "Despierta América", Tom Cruise foi questionado sobre Shakira e seus famosos quadris, ao que respondeu: "Não, seus quadris não mentem". Além disso, elogiou a colombiana, afirmando que ela e sua família são "pessoas adoráveis" e que sempre admirou seu trabalho.

No recente evento Met Gala 2024, a cantora colombiana respondeu de forma direta e humorística a esses comentários quando a jornalista Jessica Rodríguez lhe fez a pergunta sobre os quadris: "Tem razão, são os quadris mais honestos que existem", disse Shakira com um sorriso.

Apesar dessas trocas, fontes próximas à artista asseguram que Shakira não tem interesse em um relacionamento romântico com o ator. A estrela de Barranquilla está focada em sua carreira e em seus filhos, Milan e Sasha, depois de se mudar de Barcelona para Miami. No entanto, ela agradece o interesse e elogia a gentileza do ator.

Fãs de Shakira reagem à sua interação com Tom Cruise

A reação do público tem sido diversa. Alguns seguidores alertaram Shakira para manter distância, expressando preocupação com a ligação de Cruise com a Cientologia e seu histórico de relacionamentos. Nas redes sociais, vários usuários postaram mensagens como "Shakira, afaste-se dele!" e "Não saia com ele, ele só quer recrutá-la".

No entanto, outros veem a possível relação entre os dois como uma oportunidade interessante. A química entre as duas celebridades não passou despercebida, e há quem opine que poderiam formar um casal fascinante. De qualquer forma, Shakira continua a demonstrar sua autenticidade e habilidade para lidar com graça com qualquer situação, focando em sua música e sua família enquanto mantém sob controle a especulação sobre sua vida amorosa.