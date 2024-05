Saiba quem é Bruna Gabriella, influenciadora de 12 anos que afirmou estar em lua de mel e causou revolta na web: “Até pra fake news tem que ter limite”

Uma influenciadora de 12 anos causou polêmica após revelar que estava em lua de mel com o companheiro de 20. Bruna Gabriella teria se casado com Ruan Farias e viajado pelo nordeste para curtir o casamento.

“Agora estamos casados!”, escreveu ela em um vídeo onde troca alianças com o jovem no Instagram.

A relação polêmica gerou diversos comentários nas redes sociais, com muitas pessoas comentando a idade da menina.

“Ação pública incondicionada a representação da vítima isso aí, se ela realmente tiver 12 ou 13 anos ele vai ser preso em breve. Espero que aconteça e que os pais sejam responsabilizados tbm. Que falta de vergonha na cara”, disse uma pessoa.

Outra comentou sobre a a Lei 12.015/2009.

“A Lei 12.015/2009 classifica como estupro de vulnerável qualquer ato libidinoso contra menores de 14 anos ou pessoas com deficiência mental, com pena que varia de oito a 15 anos de reclusão”.

Outra polêmica em que a influenciadora mirim se envolveu é a suposta compra de um carro, avaliado em R$ 500 mil.

“Com apenas 12 anos de idade, eu acabei de comprar meu primeiro carro de meio milhão de reais. Enquanto muitos falam mal, eu foco no trampo, e é por isso que eu conquisto as coisas”, escreveu na legenda da publicação.

Já em outro vídeo, ela diz que fará suas primeiras tatuagens no rosto. “Pra que eu quero trabalho? Com o dinheiro que eu tenho na conta, eu já consigo viver muito bem”, disse ela no vídeo.

“Vocês não podem normalizar isso não mano” e “Até pra fake news tem que ter limite, gente” foram alguns dos diversos comentários.