Madonna é a primeira mulher a arrecadar US$ 100 milhões em seis turnês

Madonna fez história ao se tornar a primeira mulher a atingir a marca de arrecadação de mais de US$100 milhões em cada uma de suas seis turnês, destacando sua última, The Celebration Tour.

ANÚNCIO

A artista teve alguns problemas nesta última turnê, pois começou com problemas de saúde, tendo que adiar seus primeiros shows.

Madonna entrou para a história graças às suas turnês

A revista Billboard informou que Madonna se juntou ao seleto grupo que inclui nomes como The Eagles, Rolling Stones, Bruce Springsteen e U2.

Recomendado:

A sua digressão terminou com uma impressionante arrecadação deUS$ 225.4 milhões e a venda de 1.1 milhões de ingressos em 80 concertos, de acordo com os dados recolhidos pela Billboard Boxscore.

Depois de oferecer cinco concertos na Cidade do México, todos com capacidade total, Madonna encerrou sua turnê no Brasil, com uma performance memorável na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que atraiu 1,6 milhões de seguidores.

As turnês mais bem-sucedidas de Madonna

Em seu histórico, a turnê mais bem-sucedida de Madonna até o momento foi a Sticky & Sweet Tour (2008-09), que gerou uma receita de US$ 407,7 milhões graças à venda de 3,5 milhões de ingressos.

A turnê MDNA de 2012 gerou para Madonna uma receita de US$ 301 milhões, com a venda de 2,2 milhões de ingressos.

Em termos de arrecadação, são seguidos pela Confessions Tour de 2006, com US$ 194 milhões, o Rebel Heart Tour de 2015-16, com US$ 169,8 milhões, e o Re-Invention World Tour de 2004, com US$ 124,7 de dólares, de acordo com informações da Pollstar.

O Celebration Tour, que marcou seu 40º aniversário na indústria musical, ficou em terceiro lugar entre os 100 artistas com maiores receitas brutas em nível mundial no primeiro trimestre do ano, de acordo com o relatório.