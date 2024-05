Farsa ou coincidência? Fãs descobrem a ‘mentira’ de Selena Gomez após anúncio de paternidade de Justin Bieber

O anúncio da gravidez de Justin e Hailey Bieber abalou as redes sociais e dominou as manchetes da mídia. O casal, que está casado há seis anos, compartilhou a feliz notícia através de um emocionante vídeo no qual mostram a renovação de seus votos e a crescente barriguinha de Hailey, que usava um radiante vestido de noiva de renda branca.

ANÚNCIO

No entanto, a agitação não se limitou ao anúncio da gravidez, mas também se concentrou em Selena Gomez, ex-namorada de Justin, com quem teve um relacionamento que cativou os fãs e passou por vários altos e baixos.

Através de memes, os fãs têm zombado da cantora, supondo que ela estaria ‘histérica’ ao descobrir que Bieber seria pai com outra.

Recomendado:

Por isso acusam Selena Gomez de “querer chamar a atenção” no meio da notícia da paternidade de Justin

Embora Selena não tenha feito uma declaração oficial (e não precisaria fazê-lo), alguns apontaram que houve uma resposta "incomum" ao anúncio da gravidez de Justin.

Embora a cantora geralmente mantenha um perfil discreto nas redes sociais, quase ao mesmo tempo que a publicação de Bieber e Hailey, ela compartilhou uma foto em sua conta do Instagram que despertou a curiosidade de seus seguidores.

Selena Gomez La cantante publicó una foto romántica con Benny Blanco (Instagram)

Nesta, podemos ver Selena segurando a mão de seu namorado Benny Blanco, com quem está em um relacionamento há seis meses, enquanto exibe um enorme anel.

Embora alguns tenham defendido que se trata de "uma coincidência" de tempo, outros apontaram que a cantora quer "chamar a atenção", demonstrando que "está bem e feliz" e que a notícia da paternidade de seu ex-parceiro não a aflige.

Uma farsa?

Foram poucas as vezes que Selena publicamente fez alarde de seu amor por Benny, embora nas últimas semanas, ele não tenha feito outra coisa senão expressar a grande admiração e respeito que tem por ela. Isso fez com que os fãs suspeitassem que havia ‘algo mais’ por trás de seu story no Instagram.

De acordo com a conversa nas redes sociais deles, assim como uma publicação do TMZ, Benny Blanco na verdade não estava com a Selena no momento da foto, mas sim em Las Vegas, sem ela.

Nas fotos e vídeos obtidos pelo portal, vê-se o produtor musical bebendo e jogando no hotel Wynn, exatamente no momento em que Justin e Hailey Bieber anunciaram que estavam esperando o primeiro filho juntos. É importante destacar que o TMZ aponta que em nenhum momento a cantora foi vista, então ela nem mesmo estaria em Las Vegas.

Assim foi o final de Selena e Justin Bieber

No seu documentário ‘My Mind and Me’, Gomez falou sobre a sua música ‘Lose You to Love Me’, que se inspirou na sua relação com Bieber, e admitiu que a separação foi “o melhor” que lhe aconteceu.

“A música fala sobre saber que perdeu completamente cada parte de quem você é, apenas para se redescobrir novamente. Tudo era tão público. Sentia-me atormentada por uma relação passada da qual ninguém queria desistir. Mas depois superei e já não tinha medo (...) Sinto que tive que passar pela pior angústia possível e depois esquecer tudo num piscar de olhos, foi realmente confuso. Mas acredito que tinha que acontecer e, no final, foi o melhor que me aconteceu”, disse.