Elenco de ‘Furiosa: A Mad Max Saga’: Tom Hardy retornará ao novo filme de George Miller?

O aguardado filme ‘Furiosa: A Mad Max Saga’ está prestes a trazer de volta o mundo pós-apocalíptico de ‘Mad Max’ para as telonas.

ANÚNCIO

Sob a direção de George Miller, este filme é um prequel do aclamado ‘Mad Max: Estrada da Fúria’ e explora a história de origem do icônico personagem Furiosa. Enquanto os fãs aguardam ansiosamente sua estreia, vamos dar uma olhada mais de perto no elenco deste emocionante projeto.

Anya Taylor-Joy, conhecida por suas destacadas atuações em filmes como ‘O Gambito da Rainha’ e ‘Fragmentado’, interpreta o papel principal de Furiosa. Ela sucede Charlize Theron, que personificou a feroz e determinada Imperatriz Furiosa.

Recomendado:

Chris Hemsworth se junta ao elenco para interpretar o desprezível senhor da guerra Dementus. Dementus é o principal antagonista do filme, tendo sequestrado Furiosa durante sua infância. Hemsworth, amplamente reconhecido por seu papel como Thor no Universo Cinematográfico da Marvel, traz seu carisma e talento inegáveis para o deserto.

Embora a ausência de Hardy, que interpretou Max Rockatansky em ‘Fury Road’, possa decepcionar alguns fãs, seu dublê de ação, Jacob Tomuri, faz uma breve aparição como Max em ‘Furiosa’.

Em uma entrevista com a EW, o diretor George Miller explicou sua escolha, afirmando: “Foi Jacob Tomuri, que era o dublê de Tom Hardy. Ele também fez algumas outras acrobacias. Ele é um especialista neozelandês, e estava realizando outras acrobacias no filme, e eu pensei: ‘Quem melhor?’”

Tom vai voltar?

Quanto à possibilidade de Tom retornar à franquia, ainda não está claro. No entanto, Miller expressou seu desejo de explorar mais histórias dentro deste universo. Ele também revelou que escreveram uma história que explora o que aconteceu no ano anterior aos eventos.

Hardy mesmo mostrou entusiasmo em retomar o papel, afirmando em uma entrevista com Collider: “Estou apenas esperando a ligação que diga: ‘Bem, vamos colocar os couros e voltar lá para fazer mais’. Está ali. Estou apenas esperando e desejando”.