“Devolvam Henry Cavill”: imagens do novo ‘Geralt’ em ‘The Witcher’ vazam e não convencem os fãs de forma alguma

O fenômeno mundial que foi ‘The Witcher’ deixou uma marca indelével no mundo do entretenimento, cativando milhões de espectadores em todo o mundo com sua trama intrigante, sua rica mitologia e suas atuações cativantes.

ANÚNCIO

Um dos elementos-chave por trás desse sucesso incontestável foi a interpretação magistral de Henry Cavill no papel principal de Geralt de Rivia, um caçador de monstros com uma mistura perfeita de gravidade, carisma e habilidade física.

O ator anunciou que não voltaria para The Witcher Netflix (Netflix)

A dedicação ao personagem e a impressionante transformação física para o papel demonstraram seu compromisso com o projeto; no entanto, em 2023, Cavill anunciou que deixaria o projeto, deixando Liam Hemsworth como seu sucessor.

Recomendado:

A notícia não agradou em nada aos fãs e, diante da falta de informação ou promoção, aliada ao ódio midiático que Hemsworth acumulou, há muito ceticismo sobre se foi a decisão correta.

Vazam supostas imagens de Liam Hemsworth como Geralt

A terceira temporada será a despedida de Henry Cavill Netflix (Netflix)

Embora o anúncio tenha sido feito desde o ano passado, é apenas agora que a quarta e penúltima temporada de ‘The Witcher’ começou a ser filmada. Com isso, nas redes sociais finalmente começaram a circular as primeiras imagens do que seria Geralt sem Henry Cavill.

Uma primeira fotografia desencadeou emoções mistas entre os fãs, que exigiram que Cavill retornasse à produção. "Tragam de volta Henry Cavill". "Que tipo de Henry Cavill horrível é esse???". "Desculpe, Liam, mas você nunca será Henry Cavill". "Primeira imagem de Liam Hemsworth como Geralt de Riva do AliExpress", lê-se nas redes sociais.

Infelizmente (ou felizmente?), o homem na foto NÃO é Liam Hemsworth caracterizado como Geralt, mas sim seu dublê, Joel Adrian. Ainda assim, alguns apontaram que é uma primeira olhada bastante decente no que Liam usará na nova temporada, incluindo a nova peruca de Geralt e seu traje composto por uma jaqueta com tachas e luvas.

Joel Adrian será o dublê de Liam Hemsworth e já apareceu em temporadas anteriores

Embora tenhamos descoberto que Joel Adrian será responsável pelas cenas de risco de Liam Hemsworth, ele já fez parte das duas temporadas anteriores.

Adrian interpretou um bruxo independente chamado Hemrik na temporada 2 e também fez outros trabalhos de acrobacias na temporada 3.

A foto foi tirada em locais perto de Midhurst, West Sussex, onde aparentemente todos foram muito cuidadosos para não deixar nenhum traço de Liam caracterizado como o personagem. Vale ressaltar que até alguns meses atrás, o ator estava ocupado promovendo seu novo filme de ação, ‘Land of Bad’.

O ator australiano não recebeu boa aceitação dos fãs de The Witcher Instagram (Instagram)

De qualquer forma, é bom ver algumas fotos reais do set, o que significa que em breve, a Netflix também estará lançando um primeiro olhar oficial.

A quarta temporada de The Witcher está em produção para lançamento em 2025. O novo livro de The Witcher de Andrzej Sapkowski está previsto para ser lançado no inverno de 2024/2025 e o anime The Witcher: Sirens of the Deep também será lançado no final de 2024.