David Beckham está preocupado com as brincadeiras recebidas de Tom Brady e diz que nunca se submeteria a um “roast”

No último domingo, Tom Brady foi o protagonista de uma série de piadas organizadas pela Netflix, com a participação de várias celebridades, comediantes e estrelas do esporte que se uniram para o “roast”. No entanto, as piadas eram tão sérias que seu amigo David Beckham estava realmente preocupado com o bem-estar de Brady.

ANÚNCIO

Por que David Beckham estava preocupado?

Durante uma aparição no Jimmy Kimmel Live na quarta-feira, o ex-jogador de futebol disse que achou o The Roast of Tom Brady "bastante divertido", mas queria ter certeza de que Brady sentiu o mesmo.

"Conheço bem o Tom e devo admitir que enviei uma mensagem só para verificar se ele estava bem", disse Beckham a Kimmel.

Recomendado:

Quando o apresentador perguntou como Brady estava se sentindo, Beckham disse: "Ele está mais do que bem, mas sim, foi difícil vê-lo".

Beckham não aceitaria esse tipo de brincadeiras: “definitivamente não”

O que aconteceu no “roast” de Tom Brady?

Durante o episódio da Netflix, Travis e Jason Kelce apoiaram seu amigo Brady sobre as piadas no queixo, apesar de se recusarem a fazê-lo eles mesmos.

"Realmente não entendo. Não entendo por que as pessoas fazem churrasco. Não entendo por que existem", disse Jason, e acrescentou sarcasticamente: "Haha, sim, minha família está arruinada, é muito divertido, todos riem, é ótimo, estamos nos divertindo, sim, claro!".

O “roast” durou três horas e contou com apresentações de Kevin Hart, Will Ferrell, Ben Affleck, Rob Gronkowski, Nikki Glaser, Kim Kardashian e outros. A maioria das piadas foi relacionada com a separação de sua ex-esposa Gisele Bündchen.