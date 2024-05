“Axé!” Anitta diz que perdeu 100 mil seguidores após anunciar clipe com foto de sua religião

A notícia de que a cantora Anitta faria um novo clipe para seu novo disco, Funk Generation, homenageado sua religião, o Candomblé, correu como um rastilho de pólvora pelas redes e somente nesta segunda-feira ela perdeu 100 mil seguidores.

Foi a própria cantora quem noticiou a perda de seguidores e mostrou que isso não a abalou. “Perdi 100 mil seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião. Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo o que já não me serve mais. Nessa minha nova fase escolhi qualidade e não quantidade”, disse.

O novo vídeo deve ser lançado na próxima quarta-feira e a cantora compartilhou as primeiras imagens, onde aparece nua, agachada, sendo lavada por uma mãe de santo. Na imagem, ela escreve:

“Iorubá. Orixá. Eu sou Longun Edé, o grande príncipe herdeiro da raça dos meus pais! Tenho a sensibilidade e a inteligência da minha mãe e a bravura e astúcia do meu pai. Como caçador e pescador, sou minha própria natureza. Eu sou o único capaz de reunir todos os mundos. Eu sou o equilíbrio entre homens e mulheres.

Sou adorado nos lugares sagrados do Brasil. Com Severiano levantei a casa de Kalé Bokum na Bahia. Com Zezito minhas forças chegaram ao Rio de Janeiro, onde cheguei com a Corte Real de Ijexá. Estou presente em todos aqueles que me reconhecem como o ‘filho santo que os velhos respeitam’, como dizia Madre Menininha do Gantois.

Eu sou a força da juventude no tempo. Estou no presente, olhando para o futuro. Estou no passado, onde reivindico tradições. Estou no futuro onde meu legado é imortal! Eu nunca morro.”