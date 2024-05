As Ilhas Galápagos são mencionadas no penúltimo capítulo de X-Men 97

O capítulo 9 de X-Men 97 foi lançado nesta quarta-feira, 08 de maio. A aclamada produção animada da Marvel Studios e Disney nos apresenta a segunda parte da batalha entre humanos e mutantes.

ANÚNCIO

A parte 2 de ‘A Tolerância é igual à Extinção’ é sem dúvida uma obra de arte. A aniquilação dos mutantes parece ser um fator inevitável, especialmente quando a batalha entre eles ocorre no território de Magneto.

Capítulo 9 de X-Men 97 Captura de tela

Com o retorno de Charles Xavier e Tempestade, os X-Men estão completos para impedir um genocídio/vingança de Magneto e do rival Bastion. Este último tem uma base onde centenas de Sentinels aguardam para acabar com nossos protagonistas.

Recomendado:

Um detalhe particular é que o vilão da primeira temporada tem sua base de operações nas paradisíacas Ilhas Galápagos. O Patrimônio Cultural da Humanidade aparece nesta série, um detalhe que coloca o Equador no mapa.

Capítulo 9 de X-Men 97 Captura de tela

Alerta de spoiler

Beau DeMayo nos impressionou com a caracterização dos mutantes em X-Men 97. Não apenas os cameos do Capitão América, Homem-Aranha e Hulk nos enchem de nostalgia, mas também os trajes clássicos dos nossos super-heróis.

A produção coloca a Marvel de volta ao mapa e as constantes batalhas, bem como mortes, deixam claro que o MCU tem muito mais a oferecer após os eventos de Vingadores: Ultimato.

Capítulo 9 de X-Men 97 Captura de tela

No episódio 9, penúltimo da temporada, não só veremos a traição do Rogue. Agora, o desmembramento do Wolverine pelas mãos do Magneto é um fator que é angustiante e brutal.

Fica a dúvida se as equipes, como Jean Grey, Logan, Besta, Tempestade, Noturno, conseguem se sair bem ou se são vítimas desta batalha implacável.