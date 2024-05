Anitta diz que mudou prioridade de ‘ganhar dinheiro’ para ficar bem consigo mesma: “Hoje nada me atinge”

Aos 31 anos, Anitta revelou que está mudando as prioridades na sua vida, o que envolve inclusive a sua carreira.

De acordo com a cantora, sua nova personalidade “calma e serena” surgiu após ela precisar ficar internada em 2022. Desde então, a celebridade começou a se cuidar espiritualmente.

Segundo o site ‘Extra’, a famosa recorreu a uma técnica chamada de Kundalini, um tipo de ‘tratamento energético’.

“Minhas prioridades eram: sucesso, dinheiro, poder, ser a mais conhecida, a mais famosa. Hoje em dia as minhas prioridades são: estar bem comigo mesma, mandar mensagens boas para as pessoas, fazer com que as pessoas entrem nessa mesma vibração. Eu era estressada 24 horas. Hoje, nada me atinge”, revelou ela, em entrevista ao canal do YouTube de Thais Galassi, responsável por fazer a sessão com Anitta a cada dez dias.

“Faço várias sessões de coisas que vão me limpar energeticamente. Para perdoar, pedir perdão, enxergar o seu erro. Fiquei muito tempo no hospital, e era uma coisa que ninguém sabia explicar o que era. Não falo tanto sobre isso porque não sei explicar o que tive. Fiz exame de câncer, disso, daquilo, e não tinha uma explicação. Eu estava mal e não conseguia subir o segundo andar da minha casa. Era uma falta de energia vital mesmo. Só melhorei quando comecei a tratar da minha espiritualidade de verdade”, explica.

O que é o Kundalini

Nas palavras da cantora, o Kundalini “É você trazer para sua vida e entender: o que das atitudes na minha vida influenciam para que o meu espiritual não corra da maneira que eu gostaria. Quando eu tive essa noção de entender que eu tenho que fazer o meu papel, aí tudo mudou. Tem uma coisa da gente de dizer: ‘isso é fulano que está me sabotando’. Tudo isso existe, mas a frequência que você está entrando influencia”.